За пропаганду в интересах РФ и коллаборационизм жители Запорожской области получили приговоры суда

В Запорожье судили коллаборационистов и "ждунов" — что решил суд
Три жителя временно оккупированной территории Запорожской области признаны виновными в коллаборационистской деятельности и пропаганде. Они разными способами поддерживали РФ и получили судебные приговоры.
Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.
За что судили коллаборационистов
Приговоры были вынесены Мелитопольской и Бердянской окружными прокуратурами по результатам специального судебного разбирательства.
В частности, бывшая директор школы Кирилловской поселковой громады была признана виновной в сотрудничестве с оккупационной администрацией. Она согласилась возглавить созданное захватчиками учебное заведение и внедрять российские образовательные стандарты.
За свои действия она получила 3 года лишения свободы с запретом занимать должности в органах власти на 15 лет.
Также были вынесены приговоры двум жителям Бердянского района. Они получили по 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества за публичное использование символики и пропаганду тоталитарного режима РФ.
Суд установил, что они самовольно установили государственный флаг страны-агрессора на административном здании и произносили пророссийские лозунги.
Досудебное расследование по этим уголовным делам проводили следователи территориальных подразделений ГУНП в Запорожской области.
Ранее стало известно, что суд признал виновным жителя Херсона, который во время оккупации сотрудничал с оккупантами. Он возглавлял "медицинскую службу" в "Управлении исполнения наказаний" и теперь заочно признан виновным.
Мы ранее сообщали, что в Запорожской области охранник детсада помогал оккупантам РФ наносить удары по гражданской инфраструктуре. Ему уже избрали наказание.
Читайте Новини.LIVE!