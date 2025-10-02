Видео
Главная Новости дня В Запорожье судили коллаборационистов и "ждунов" — что решил суд

В Запорожье судили коллаборационистов и "ждунов" — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 03:32
За пропаганду в интересах РФ и коллаборационизм жители Запорожской области получили приговоры суда
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Три жителя временно оккупированной территории Запорожской области признаны виновными в коллаборационистской деятельности и пропаганде. Они разными способами поддерживали РФ и получили судебные приговоры.

Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

Читайте также:

За что судили коллаборационистов

Приговоры были вынесены Мелитопольской и Бердянской окружными прокуратурами по результатам специального судебного разбирательства.

В частности, бывшая директор школы Кирилловской поселковой громады была признана виновной в сотрудничестве с оккупационной администрацией. Она согласилась возглавить созданное захватчиками учебное заведение и внедрять российские образовательные стандарты.

За свои действия она получила 3 года лишения свободы с запретом занимать должности в органах власти на 15 лет.

Также были вынесены приговоры двум жителям Бердянского района. Они получили по 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества за публичное использование символики и пропаганду тоталитарного режима РФ.

Суд установил, что они самовольно установили государственный флаг страны-агрессора на административном здании и произносили пророссийские лозунги.

Досудебное расследование по этим уголовным делам проводили следователи территориальных подразделений ГУНП в Запорожской области.

Ранее стало известно, что суд признал виновным жителя Херсона, который во время оккупации сотрудничал с оккупантами. Он возглавлял "медицинскую службу" в "Управлении исполнения наказаний" и теперь заочно признан виновным.

Мы ранее сообщали, что в Запорожской области охранник детсада помогал оккупантам РФ наносить удары по гражданской инфраструктуре. Ему уже избрали наказание.

суд Запорожье Запорожская область Коллаборант судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
