За пропаганду в интересах РФ и коллаборационизм жители Запорожской области получили приговоры суда

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Три жителя временно оккупированной территории Запорожской области признаны виновными в коллаборационистской деятельности и пропаганде. Они разными способами поддерживали РФ и получили судебные приговоры.

Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

За что судили коллаборационистов

Приговоры были вынесены Мелитопольской и Бердянской окружными прокуратурами по результатам специального судебного разбирательства.

В частности, бывшая директор школы Кирилловской поселковой громады была признана виновной в сотрудничестве с оккупационной администрацией. Она согласилась возглавить созданное захватчиками учебное заведение и внедрять российские образовательные стандарты.

За свои действия она получила 3 года лишения свободы с запретом занимать должности в органах власти на 15 лет.

Также были вынесены приговоры двум жителям Бердянского района. Они получили по 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества за публичное использование символики и пропаганду тоталитарного режима РФ.

Суд установил, что они самовольно установили государственный флаг страны-агрессора на административном здании и произносили пророссийские лозунги.

Досудебное расследование по этим уголовным делам проводили следователи территориальных подразделений ГУНП в Запорожской области.

