За пропаганду в інтересах РФ та колабораціонізм мешканці Запорізької області отримали вироки суду

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Три мешканці тимчасово окупованої території Запорізької області визнані винними у колабораційній діяльності та пропаганді. Вони в різний спосіб підтримували РФ та отримали судові вироки.

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Читайте також:

За що судили колаборантів

Вироки було винесено Мелітопольською та Бердянською окружними прокуратурами за результатами спеціального судового розгляду.

Зокрема, колишню директорку школи Кирилівської селищної громади було визнано винною у співпраці з окупаційною адміністрацією. Вона погодилась очолити створений загарбниками навчальний заклад та впроваджувати російські освітні стандарти.

За свої дії вона отримала 3 роки позбавлення волі з забороною обіймати посади в органах влади на 15 років.

Також було винесено вироки двом мешканцям Бердянського району. Вони отримали по 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за публічне використання символіки та пропаганду тоталітарного режиму РФ.

Суд встановив, що вони самовільно встановили державний прапор країни-агресора на адміністративній будівлі та виголошували проросійські гасла.

Досудове розслідування у цих кримінальних справах проводили слідчі територіальних підрозділів ГУНП в Запорізькій області.

Раніше стало відомо, що суд визнав винним жителя Херсона, який під час окупації співпрацював з окупантами. Він очолював "медичну службу" в "Управлінні виконання покарань" і тепер заочно визнаний винним.

Ми раніше повідомляли, що у Запорізької області охоронець дитсадка допомагав окупантам РФ завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Йому вже обрали покарання.