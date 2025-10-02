Відео
Україна
Головна Новини дня На Запоріжжі судили колаборантів та "ждунів" — що вирішив суд

На Запоріжжі судили колаборантів та "ждунів" — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 03:32
За пропаганду в інтересах РФ та колабораціонізм мешканці Запорізької області отримали вироки суду
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Три мешканці тимчасово окупованої території Запорізької області визнані винними у колабораційній діяльності та пропаганді. Вони в різний спосіб підтримували РФ та отримали судові вироки.

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За що судили колаборантів

Вироки було винесено Мелітопольською та Бердянською окружними прокуратурами за результатами спеціального судового розгляду.

Зокрема, колишню директорку школи Кирилівської селищної громади було визнано винною у співпраці з окупаційною адміністрацією. Вона погодилась очолити створений загарбниками навчальний заклад та впроваджувати російські освітні стандарти.

За свої дії вона отримала 3 роки позбавлення волі з забороною обіймати посади в органах влади на 15 років.

Також було винесено вироки двом мешканцям Бердянського району. Вони отримали по 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за публічне використання символіки та пропаганду тоталітарного режиму РФ.

Суд встановив, що вони самовільно встановили державний прапор країни-агресора на адміністративній будівлі та виголошували проросійські гасла.

Досудове розслідування у цих кримінальних справах проводили слідчі територіальних підрозділів ГУНП в Запорізькій області.

Раніше стало відомо, що суд визнав винним жителя Херсона, який під час окупації співпрацював з окупантами. Він очолював "медичну службу" в "Управлінні виконання покарань" і тепер заочно визнаний винним.

Ми раніше повідомляли, що у Запорізької області охоронець дитсадка допомагав окупантам РФ завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Йому вже обрали покарання.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
