Главная Новости дня На Запорожье судили коллаборанта — какой приговор суда получил

На Запорожье судили коллаборанта — какой приговор суда получил

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 00:33
Мужчина добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами РФ за что получил суровый приговор суда
Заседание суда. Иллюстрационное фото: pexels.com

Суд Запорожской области признал виновным экс-городского голову Каменки-Днепровской в коллаборационизме. Он добровольно перешел на сторону российских оккупантов.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупационными силами весной 2022 года и возглавил так называемую военно-гражданскую администрацию города Каменка-Днепровская.

Суд установил, что обвиняемый, стремясь продемонстрировать свою лояльность к оккупационной власти, участвовал в обеспечении функционирования незаконных органов власти на временно оккупированной территории Запорожской области, получая за это вознаграждение в валюте страны-агрессора.

При рассмотрении дела суд учел информацию из сети Интернет и социальных сетей, где обвиняемый был идентифицирован как представитель оккупационной власти, который участвовал в паспортизации населения на оккупированной территории. Фотографии, опубликованные российскими медиа, были использованы для идентификации обвиняемого свидетелями.

Следователи провели розыскные действия, которые подтвердили факты общения обвиняемого с представителями оккупационной власти, в частности по перевозке топлива, денег и лекарств из Запорожья на оккупированную территорию.

Суд также допрашивал свидетелей, которые подтвердили встречи обвиняемого в кругу российских военных. Сторона защиты просила суд вынести обоснованное решение, ссылаясь на отсутствие возможности ознакомиться с позицией обвиняемого.

Решение суда

В результате заочного судебного разбирательства экс-городской голова, который скрывается на оккупированной РФ территории, был признан виновным в коллаборационистской деятельности и приговорен к 10 годам лишения свободы. Также было вынесено решение о конфискации всего имущества обвиняемого.

Ранее стало известно, что суд признал виновным жителя Херсона, который во время оккупации сотрудничал с оккупантами. Он возглавлял "медицинскую службу" в "Управлении исполнения наказаний" и теперь заочно признан виновным.

Мы ранее сообщали, что в Запорожской области охранник детсада помогал оккупантам РФ наносить удары по гражданской инфраструктуре. Ему уже избрали наказание.

суд Запорожье Запорожская область Коллаборант судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
