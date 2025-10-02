Чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупантами РФ за що отримав суворий вирок суду

Засідання суду. Ілюстраційне фото: pexels.com

Суд Запорізької області визнав винним ексміського голову Кам'янки-Дніпровської у колабораціонізмі. Він добровільно перейшов на сторону російських окупантів.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений добровільно пішов на співпрацю з російськими окупаційними силами навесні 2022 року й очолив так звану військово-цивільну адміністрацію міста Кам'янка-Дніпровська.

Суд встановив, що обвинувачений, прагнучи продемонструвати свою лояльність до окупаційної влади, брав участь в забезпеченні функціонування незаконних органів влади на тимчасово окупованій території Запорізької області, отримуючи за це винагороду в валюті країни-агресора.

Під час розгляду справи суд врахував інформацію з мережі Інтернет та соціальних мереж, де обвинувачений був ідентифікований як представник окупаційної влади, який брав участь у паспортизації населення на окупованій території. Фотографії, опубліковані російськими медіа, були використані для ідентифікації обвинуваченого свідками.

Слідчі провели розшукові дії, які підтвердили факти спілкування обвинуваченого з представниками окупаційної влади, зокрема щодо перевезення палива, грошей та ліків із Запоріжжя на окуповану територію.

Суд також допитував свідків, які підтвердили зустрічі обвинуваченого в колі російських військових. Сторона захисту просила суд винести обґрунтоване рішення, посилаючись на відсутність можливості ознайомитися з позицією обвинуваченого.

Рішення суду

В результаті заочного судового розгляду ексміський голова, який переховується на окупованій РФ території, був визнаний винним у колабораційній діяльності та засуджений до 10 років позбавлення волі. Також було винесено рішення про конфіскацію всього майна обвинуваченого.

Раніше стало відомо, що суд визнав винним жителя Херсона, який під час окупації співпрацював з окупантами. Він очолював "медичну службу" в "Управлінні виконання покарань" і тепер заочно визнаний винним.

Ми раніше повідомляли, що у Запорізької області охоронець дитсадка допомагав окупантам РФ завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Йому вже обрали покарання.