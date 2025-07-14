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В Запорожье пассажир авто напал на полицейского — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 03:32
В Запорожской области пассажир авто напал на полицейского за что получил условный срок наказания
Патрульная полиция Украины. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Запорожье райсуд вынес решение в отношении обвиняемого, который нанес телесные повреждения полицейскому. Правоохранители остановили авто за нарушение ПДД, а пассажир стал вести себя агрессивно.

Такая информация содержится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось на суде, экипаж полиции остановил автомобиль Chevrolet Aveo в пгт Балабино за нарушение правил дорожного движения. Водитель вышел из авто и общался с полицейскими спокойно, однако другой пассажир вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес правоохранителей. В ответ на замечание полицейского он нанес ему удары кулаком в лицо и бок, причинив легкие телесные повреждения.

Полицейский-жертва инцидента подтвердил в суде агрессивное поведение пассажира, который нецензурно выражался и кричал, что полицейские должны идти на фронт, а не заниматься "ненужными" делами.

Он утверждает, что не провоцировал пассажира и предполагает, что тот мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый в суде утверждал, что случайно "наткнулся" на полицейского, который первым начал потасовку и применил наручники. Он не признал себя виновным.

Приговор суда

Суд, исследовав показания свидетелей, видеозапись события и другие доказательства, признал пассажира виновным в совершении насилия в отношении работника правоохранительного органа. Ему назначено условное наказание сроком на один год.

Ранее сообщалось, что работники ГБР разоблачили в Запорожье масштабную схему уклонения от мобилизации. Ее организовали в одном из ТЦК.

Также мы информировали, что в Запорожье бывший военный фотографировал для россиян здание СБУ. Его судили за дезертирство и госизмену.

суд Запорожье Запорожская область ПДД Нацполиция судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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