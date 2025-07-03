Схеми ухилення від мобілізації на Запоріжжі — викрили працівників ТЦК

Затримання підозрюваних. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили у Запоріжжі масштабну схему ухилення від мобілізації. Її організували в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомила пресслужба ДБР 3 липня.

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Правоохоронці з'ясували, що працівники ТЦК брали гроші від військовозобов'язаних за те, аби їх зняли з розшуку, бо вони не з'явилися за повісткою. Для цього вони складали підроблений протокол про нібито добровільну явку чоловіків до ТЦК.

Так, ДБР провели аналіз майже 5000 адміністративних матеріалів, які склали посадовці. Внаслідок чого з'ясувалося, що щонайменше 1500 осіб уникнули мобілізації та не сплатили штрафи саме за такою схемою.

"Викриття схеми відбулось в межах розслідування одного з епізодів, коли офіцер відділення військового обліку цього ТЦК вимагав у місцевого жителя 1300 доларів за зняття з розшуку після отримання повістки. Посередниками у справі він залучив знайомого співробітника Держспецзв’язку та адвоката", — йдеться у повідомленні.

Обшук у підозрюваного. Фото: ДБР

За даними ДБР, після передачі коштів посадовець склав фіктивний протокол про адміністративне правопорушення без участі самого військовозобов’язаного. На підставі цього документа чоловіка зняли з розшуку нібито у зв’язку з добровільною явкою до ТЦК, що дозволило йому уникнути мобілізації.

Офіцеру ТЦК та його спільникам повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. Крім того, співробітнику ТЦК інкримінують підроблення офіційних документів.

Санкції цих статей передбачають до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, мешканець Миколаєва запропонував військовозобов'язаному чоловіку за гроші працевлаштувати його до СБУ. Таким чином він мав уникнути мобілізації.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила закон про посилення штрафів для ухилянтів. Зміни стосуються не лише призовників та військовозобов'язаних, а й резервістів.