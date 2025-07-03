Схемы уклонения от мобилизации в Запорожье — разоблачили работников ТЦК

Задержание подозреваемых. Фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований разоблачили в Запорожье масштабную схему уклонения от мобилизации. Ее организовали в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР 3 июля.

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Правоохранители выяснили, что работники ТЦК брали деньги от военнообязанных за то, чтобы их сняли с розыска, потому что они не явились по повестке. Для этого они составляли поддельный протокол о якобы добровольной явке мужчин в ТЦК.

Так, ГБР провели анализ почти 5000 административных материалов, которые составили чиновники. В результате выяснилось, что по меньшей мере 1500 человек избежали мобилизации и не оплатили штрафы именно по такой схеме.

"Разоблачение схемы состоялось в рамках расследования одного из эпизодов, когда офицер отделения воинского учета этого ТЦК требовал у местного жителя 1300 долларов за снятие с розыска после получения повестки. Посредниками в деле он привлек знакомого сотрудника Госспецсвязи и адвоката", — говорится в сообщении.

Обыск у подозреваемого. Фото: ГБР

По данным ГБР, после передачи средств чиновник составил фиктивный протокол об административном правонарушении без участия самого военнообязанного. На основании этого документа мужчину сняли с розыска якобы в связи с добровольной явкой в ТЦК, что позволило ему избежать мобилизации.

Офицеру ТЦК и его сообщникам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. Кроме того, сотруднику ТЦК инкриминируют подделку официальных документов.

Санкции этих статей предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Напомним, житель Николаева предложил военнообязанному мужчине за деньги трудоустроить его в СБУ. Таким образом он должен был избежать мобилизации.

Также мы сообщали, что Верховная Рада приняла закон об ужесточении штрафов для уклонистов. Изменения касаются не только призывников и военнообязанных, но и резервистов.