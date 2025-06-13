Суд у Запоріжжі покарав дезертира, який виконував завдання ФСБ

Суддя із молотком в руці. Ілюстративне фото: depositphotos

У Запоріжжі колишній військовий фотографував для росіян будівлю СБУ. Як наслідок, його судили за дезертирство і держзраду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинуваченого мобілізували до Нацгвардії у лютому 2023 року. Однак вже в серпні він самовільно залишив частину, оскільки втомився від служби.

Невдовзі після втечі дезертир увійшов у контакт із російськими спецслужбами. Його брат і батько мешкали на тимчасово окупованій території Запорізької області, і саме брат познайомив його з агентом ФСБ. Той одразу отримав завдання - зібрати розвіддані для ворога.

Зокрема, йому доручили зняти на відео територію біля будівлі СБУ в Запоріжжі і розвідати, де встановлені камери спостереження і які заклади працюють поблизу. Разом із приятелем обвинувачений зайшов у кафе навпроти та почав знімати вулицю. Потім ще пройшовся повз адмінбудівлю, фіксуючи все на телефон. Його дії потрапили в об'єктиви камер СБУ. За це "завдання" йому на картку переказали 2 тисячі гривень.

Співпраця тривала приблизно місяць. Кульмінацією став наказ від ФСБ встановити бездротові відеокамери з прямою трансляцією на трасах Покровськ-Дніпро та Дніпро-Запоріжжя — для відстеження руху української військової техніки. Для цього чоловіку скинули 22 400 гривень. Камери він придбав, але встановити не встиг — його затримали.

У суді визнав, що втік з частини, але заперечував державну зраду. Мовляв, не знав, що має справу з російським агентом — думав, це знайомий брата. Посилався на алкоголь, який нібито не давав змоги себе контролювати.

Проте правоохоронці отримали доступ до Telegram-переписки, де було все чітко: фото, відео — чоловік свідомо передавав інформацію, яка дозволяла ворогу коригувати удари.

На суді допитали і друга обвинуваченого. Він зізнався, що намагався відмовити товариша, але той відповів, що хотів вийти зі справи, але його не хотіли відпускати, тому він повинен був доробити це. Також казав, що ніхто не постраждає, і йому потрібні гроші.

З матеріалів справи випливає, що обвинувачений відверто підтримував російську агресію проти України.

Рішення суду

Хортицький районний суд міста Запоріжжя визнав чоловіка винним у державній зраді та дезертирстві. За вироком, він проведе 15 років у місцях позбавлення волі. Крім того, в нього конфіскують усе майно.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Запоріжжі заочно судили колишнього поліцейського, який потрапив під окупацією і почав співпрацювати з окупаційною адміністрацією. Таким чином, він вчинив держзраду, за що було призначено покарання.

Також ми повідомляли, що у Черкаській області житель Уманського району підпалив авто, яке належало прикордонній службі. Чоловік діяв на замовлення РФ. Тепер він буде у в'язниці.