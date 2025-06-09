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Поліцейський став колаборантом — як покарав суд

9 червня 2025 01:41
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд заочно покарав поліцейського, який став колаборантом
Судова зала. Ілюстративне фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Запоріжжі заочно судили інспектора сектору реагування патрульної поліції Васильківського району управління. Чоловік після окупації почав співпрацювати з окупаційною адміністрацією, вчинивши тим самим держзраду. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, після окупації частини Василівського району у травні 2022 року,  чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою. Він почав патрулювати вулиці Кам’янки-Дніпровської, а згодом, уже звільнившись з лав української поліції, отримав керівну посаду в незаконному утворенні — так званому "отделе полиции № 2 Управления внутренних дел по г. Васильевка", створеному загарбниками.

Судовий процес відбувався за відсутності обвинуваченого, оскільки той переховується на окупованій території. Йому призначили адвоката і надали необхідний захист.

Підставою для обвинувального вироку стали свідчення його колишніх колег, які бачили, як він спочатку з’являвся на службі у формі Нацполіції без розпізнавальних знаків, а згодом — вже в формі силових структур РФ. До справи також долучили численні відеоматеріали з Telegram-каналів, де фігурує обвинувачений, а також результати негласних слідчих дій.

Рішення суду

Вознесенівський районний суд Запоріжжя визнав обвинуваченого винним у державній зраді та співпраці з ворогом. Як покарання, йому призначено 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. 

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Івано-Франківській області 15-річний хлопець на замовлення спецслужб РФ підпалював автомобілі військовослужбовців. За це йому призначили 5 років позбавлення волі, але замінили два роками іспитового терміну.

Також ми повідомляли, що у Харкові слюсар ТЕЦ коригував вогонь РФ. За це його позбавили волі на 5 років.

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