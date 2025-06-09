Суд заочно наказал полицейского, который стал коллаборантом

Судебный зал. Иллюстративное фото: Freepik

В Запорожье заочно судили инспектора сектора реагирования патрульной полиции Васильковского района управления. Мужчина после оккупации начал сотрудничать с оккупационной администрацией, совершив тем самым госизмену.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, после оккупации части Васильевского района в мае 2022 года, мужчина добровольно пошел на сотрудничество с оккупационными властями. Он начал патрулировать улицы Каменки-Днепровской, а затем, уже уволившись из рядов украинской полиции, получил руководящую должность в незаконном образовании — так называемом "отделе полиции № 2 Управления внутренних дел по г. Васильевка", созданном захватчиками.

Судебный процесс проходил в отсутствие обвиняемого, поскольку тот скрывается на оккупированной территории. Ему назначили адвоката и предоставили необходимую защиту.

Основанием для обвинительного приговора стали показания его бывших коллег, которые видели, как он сначала появлялся на службе в форме Нацполиции без опознавательных знаков, а впоследствии - уже в форме силовых структур РФ. К делу также приобщили многочисленные видеоматериалы из Telegram-каналов, где фигурирует обвиняемый, а также результаты негласных следственных действий.

Решение суда

Вознесеновский районный суд Запорожья признал обвиняемого виновным в государственной измене и сотрудничестве с врагом. В качестве наказания, ему назначено 15 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Ивано-Франковской области 15-летний парень по заказу спецслужб РФ поджигал автомобили военнослужащих. За это ему назначили 5 лет лишения свободы, но заменили два года испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Харькове слесарь ТЭЦ корректировал огонь РФ. За это его лишили свободы на 5 лет.