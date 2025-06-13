Суд в Запорожье наказал дезертира, который выполнял задание ФСБ

Судья с молотком в руке. Иллюстративное фото: depositphotos

В Запорожье бывший военный фотографировал для россиян здание СБУ. Как следствие, его судили за дезертирство и госизмену.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемого мобилизовали в Нацгвардию в феврале 2023 года. Однако уже в августе он самовольно покинул часть, поскольку устал от службы.

Вскоре после побега дезертир вошел в контакт с российскими спецслужбами. Его брат и отец жили на временно оккупированной территории Запорожской области, и именно брат познакомил его с агентом ФСБ. Тот сразу получил задание — собрать разведданные для врага.

В частности, ему поручили снять на видео территорию возле здания СБУ в Запорожье и разведать, где установлены камеры наблюдения и какие заведения работают поблизости. Вместе с приятелем обвиняемый зашел в кафе напротив и начал снимать улицу. Затем еще прошелся мимо админздания, фиксируя все на телефон. Его действия попали в объективы камер СБУ. За это "задание" ему на карточку перевели 2 тысячи гривен.

Сотрудничество продолжалось примерно месяц. Кульминацией стал приказ от ФСБ установить беспроводные видеокамеры с прямой трансляцией на трассах Покровск-Днепр и Днепр-Запорожье — для отслеживания движения украинской военной техники. Для этого мужчине сбросили 22 400 гривен. Камеры он приобрел, но установить не успел — его задержали.

В суде признал, что сбежал из части, но отрицал государственную измену. Мол, не знал, что имеет дело с российским агентом — думал, это знакомый брата. Ссылался на алкоголь, который якобы не позволял себя контролировать.

Однако правоохранители получили доступ к Telegram-переписке, где было все четко: фото, видео — мужчина сознательно передавал информацию, которая позволяла врагу корректировать удары.

На суде допросили и друга обвиняемого. Он признался, что пытался отговорить товарища, но тот ответил, что хотел выйти из дела, но его не хотели отпускать, поэтому он должен был доделать это. Также говорил, что никто не пострадает, и ему нужны деньги.

Из материалов дела следует, что обвиняемый откровенно поддерживал российскую агрессию против Украины.

Решение суда

Хортицкий районный суд города Запорожья признал мужчину виновным в государственной измене и дезертирстве. По приговору, он проведет 15 лет в местах лишения свободы. Кроме того, у него конфискуют все имущество.

Напомним, недавно мы писали, что в Запорожье заочно судили бывшего полицейского, который попал под оккупацию и начал сотрудничать с оккупационной администрацией. Таким образом, он совершил госизмену, за что было назначено наказание.

Также мы сообщали, что в Черкасской области житель Уманского района поджег авто, которое принадлежало пограничной службе. Мужчина действовал по заказу РФ. Теперь он будет в тюрьме.