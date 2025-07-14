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Головна Новини дня На Запоріжжі пасажир авто напав на поліцейського — що вирішив суд

На Запоріжжі пасажир авто напав на поліцейського — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 03:32
У Запорізькій області пасажир авто напав на поліцейського за що отримав умовний термін покарання
Патрульна поліція України. Ілюстративне фото: Нацполіція

На Запоріжжі райсуд виніс рішення щодо обвинуваченого, який завдав тілесних ушкоджень поліцейському. Правоохоронці зупинили авто за порушення ПДР, а пасажир став поводитись агресивно.

Така інформація міститься у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувалось на суді, екіпаж поліції зупинив автомобіль Chevrolet Aveo у смт Балабине за порушення правил дорожнього руху. Водій вийшов з авто та спілкувався з поліцейськими спокійно, однак інший пасажир поводив себе агресивно та нецензурно висловлювався на адресу правоохоронців. У відповідь на зауваження поліцейського він завдав йому ударів кулаком в обличчя та бік, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

Поліцейський-жертва інциденту підтвердив у суді агресивну поведінку пасажира, який нецензурно висловлювався та кричав, що поліцейські повинні йти на фронт, а не займатися "непотрібними" справами.

Він стверджує, що не провокував пасажира і припускає, що той міг бути в стані алкогольного сп'яніння. Обвинувачуваний в суді стверджував, що випадково "наштовхнувся" на поліцейського, який першим почав штовханину та застосував кайданки. Він не визнав себе винним.

Вирок суду

Суд, дослідивши показання свідків, відеозапис події та інші докази, визнав пасажира винуватим у скоєнні насильства щодо працівника правоохоронного органу. Йому призначено умовне покарання строком на один рік.

Раніше повідомлялось, що працівники ДБР викрили у Запоріжжі масштабну схему ухилення від мобілізації. Її організували в одному з ТЦК.

Також ми інформували, що у Запоріжжі колишній військовий фотографував для росіян будівлю СБУ. Його судили за дезертирство і держзраду.

суд Запоріжжя Запорізька область ПДР Нацполіція судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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