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На Закарпатье спасатели нашли пропавшего двухлетнего ребенка

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 08:56
На Закарпатье нашли пропавшего ребенка с помощью шведской техники
Спасатели держат ребенка. Фото: ГСЧС Украины
Ключові моменти ГСЧС удалось найти ребенка

В селе Розтоки Раховского района Закарпатской области 24 июня работники ГСЧС нашли ребенка. Мальчика 2023 года рождения разыскивали более 100 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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ГСЧС удалось найти ребенка

Спасатели разыскали пропавшего мальчика сегодня, около 05:42 утра. Ребенка нашли благодаря слаженным действиям поисковых подразделений и использованию современной техники, которую Украина получила от шведских партнеров.

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Спасатели. Фото: ГСЧС Украины

Благодаря современному оборудованию удалось быстро локализовать местонахождение малыша и избежать возможных трагических последствий.

В масштабной поисково-спасательной операции участвовали всего 124 человека, 6 единиц техники, две служебные собаки и три беспилотника. От ГСЧС было привлечено 44 спасателя, шесть единиц техники и два БПЛА.

Украинские спасатели поблагодарили международных партнеров за поддержку и содействие в укреплении технических возможностей службы.

Напомним, недавно на Прикарпатье разыскивали 5-летнего мальчика. К счастью, за три дня поисков ребенка таки нашли.

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Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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