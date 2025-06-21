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Шукали понад три доби — на Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика

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Дата публікації: 21 червня 2025 07:43
Зникнення хлопчика на Прикарпатті — рятувальники знайшли дитину
Рятувальники та медики надають дитині допомогу. Фото: ДСНС
Ключові моменти Зникнення хлопчика в Івано-Франківській області

Рятувальники 21 червня знайшли 5-річного хлопчика в Івано-Франківській області, якого шукали понад три доби. Дитину виявили в лісі за допомогою дрона.

Про це повідомили в ДСНС України

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Зникнення хлопчика в Івано-Франківській області

Рятувальники розповіли, що сьогодні о 05:54 за допомогою дрона вони виявили зниклого 5-річного хлопчика в Івано-Франківській області. Дитину шукали з 17 червня.

Зникнення хлопчика в Івано-Франківській області
Рятувальники знайшли 5-річного хлопчика. Фото: ДСНС
В Івано-Франківській області знайшли зниклого хлопчика
Рятувальники надають допомогу дитині. Фото: ДСНС

"З початку пошуково-рятувальної операції обстежено 5 тис. 500 га місцевості, з них 4 тис. 600 га — лісовий масив. За допомогою дронів обстежено 8 тис. 902 га. Також водолази обстежили 12 водойм на площі 7 тис. 700 кв.м та 155 га прибережної зони", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працював міжвідомчий штаб з координації пошуково-рятувальних робіт.

Нагадаємо, раніше рятувальники повідомляли, що 5-річний хлопчик зник в лісі поблизу села Троїця на Івано-Франківщині. 

Також ми повідомляли, що на Одещині знайшли тіло 7-річної дівчинки, яка була у розшуку. Правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії та вже затримали підозрюваного у вбивстві

діти ДСНС Івано-Франківська область зникнення пошук
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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