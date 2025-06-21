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Искали три дня — на Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика

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Дата публикации 21 июня 2025 07:43
Исчезновение мальчика на Прикарпатье — спасатели нашли ребенка
Спасатели и медики оказывают ребенку помощь. Фото: ГСЧС
Ключові моменти Исчезновение мальчика в Ивано-Франковской области

Спасатели 21 июня нашли 5-летнего мальчика в Ивано-Франковской области, которого искали более трех суток. Ребенка обнаружили в лесу с помощью дрона.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Исчезновение мальчика в Ивано-Франковской области

Спасатели рассказали, что сегодня в 05:54 с помощью дрона они обнаружили пропавшего 5-летнего мальчика в Ивано-Франковской области. Ребенка искали с 17 июня.

Зникнення хлопчика в Івано-Франківській області
Спасатели нашли 5-летнего мальчика. Фото: ГСЧС
В Івано-Франківській області знайшли зниклого хлопчика
Спасатели оказывают помощь ребенку. Фото: ГСЧС

"С начала поисково-спасательной операции обследовано 5 тыс. 500 га местности, из них 4 тыс. 600 га — лесной массив. С помощью дронов обследовано 8 тыс. 902 га. Также водолазы обследовали 12 водоемов на площади 7 тыс. 700 кв.м и 155 га прибрежной зоны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работал межведомственный штаб по координации поисково-спасательных работ.

Напомним, ранее спасатели сообщали, что 5-летний мальчик пропал в лесу вблизи села Троица на Ивано-Франковщине.

Также мы сообщали, что в Одесской области нашли тело 7-летней девочки, которая была в розыске. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии и уже задержали подозреваемого в убийстве.

дети ГСЧС Ивано-Франковская область исчезновение поиск
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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