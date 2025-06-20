Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяМедцентрДімСпортВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зник у лісі — на Прикарпатті третю добу шукають 5-річну дитину

Зник у лісі — на Прикарпатті третю добу шукають 5-річну дитину

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 13:10
На Прикарпатті зник 5-річний хлопчик — пошуки тривають три дні
Пошуки дитини в Івано-Франківській області. Фото: ДСНС
Ключові моменти В Івано-Франківській області зникла дитина

В Івано-Франківській області у лісі поблизу села Троїця зник 5-річний хлопчик. Пошуки дитини тривають вже три дні і до неї залучили рятувальників, техніку та кінологів.

Про це повідомили у ДСНС України 20 червня.

Реклама
Читайте також:

В Івано-Франківській області зникла дитина

У ДСНС розповіли, що хлопчик зник 17 червня поблизу села Троїця у Коломийському районі. Пошуки тривають третю добу і до них залучено кілька пошукових груп та 20 БпЛА з тепловізорами. 

В Івано-Франківській області зникла дитина
Пошуки дитини в Івано-Франківській області. Фото: ДСНС
На Прикарпатті зник 5-річний хлопчик
Рятувальники шукають дитину на річці. Фото: ДСНС
Пошуки 5-річного хлопчика на Прикарпатті
Рятувальники з БпЛА шукають зниклого хлопчика. Фото: ДСНС

За даними рятувальників, наразі заплановано обстеження території, площею понад 4 тис. га в 17 зонах пішими ходом та за допомогою дронів. Працюють 11 пошукових груп. 

Зазначається, що до пошуків залучені гірські рятувальники, кінологічні розрахунки, спеціальний авіаційний загін та курсанти ЛДУБЖД. 

"З початку проведення пошуково-рятувальних робіт обстежено близько 1 798 га місцевості, з яких 1 050 га — лісовий масив. За допомогою БпЛА перевірено 2 903 га території. Водолази перевірили 11 водойм на площі майже 7,5 тис. кв. м та прибережної зони русла р. Прут на площі 75 га", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 19 червня на Одещині знайшли тіло 7-річної дівчинки, яка була у розшуку. Правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії.

Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють в причетності до смерті семирічної  Соломії Тарасюк. За попередньою інформацією, дитину задушили.

ДСНС Івано-Франківська область рятувальники дитина пошук
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації