На Прикарпатті зник 5-річний хлопчик — пошуки тривають три дні

Пошуки дитини в Івано-Франківській області. Фото: ДСНС

В Івано-Франківській області у лісі поблизу села Троїця зник 5-річний хлопчик. Пошуки дитини тривають вже три дні і до неї залучили рятувальників, техніку та кінологів.

Про це повідомили у ДСНС України 20 червня.

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У ДСНС розповіли, що хлопчик зник 17 червня поблизу села Троїця у Коломийському районі. Пошуки тривають третю добу і до них залучено кілька пошукових груп та 20 БпЛА з тепловізорами.

Пошуки дитини в Івано-Франківській області. Фото: ДСНС

Рятувальники шукають дитину на річці. Фото: ДСНС

Рятувальники з БпЛА шукають зниклого хлопчика. Фото: ДСНС

За даними рятувальників, наразі заплановано обстеження території, площею понад 4 тис. га в 17 зонах пішими ходом та за допомогою дронів. Працюють 11 пошукових груп.

Зазначається, що до пошуків залучені гірські рятувальники, кінологічні розрахунки, спеціальний авіаційний загін та курсанти ЛДУБЖД.

"З початку проведення пошуково-рятувальних робіт обстежено близько 1 798 га місцевості, з яких 1 050 га — лісовий масив. За допомогою БпЛА перевірено 2 903 га території. Водолази перевірили 11 водойм на площі майже 7,5 тис. кв. м та прибережної зони русла р. Прут на площі 75 га", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня на Одещині знайшли тіло 7-річної дівчинки, яка була у розшуку. Правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії.

Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють в причетності до смерті семирічної Соломії Тарасюк. За попередньою інформацією, дитину задушили.