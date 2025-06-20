На Прикарпатье пропал 5-летний мальчик — поиски продолжаются три дня

Поиски ребенка в Ивано-Франковской области. Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской области в лесу вблизи села Троица исчез 5-летний мальчик. Поиски ребенка продолжаются уже три дня и к ним привлекли спасателей, технику и кинологов.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины 20 июня.

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В ГСЧС рассказали, что мальчик пропал 17 июня вблизи села Троица в Коломыйском районе. Поиски продолжаются третьи сутки и к ним привлечены несколько поисковых групп и 20 БпЛА с тепловизорами.

Поиски ребенка в Ивано-Франковской области. Фото: ГСЧС

Спасатели ищут ребенка на реке. Фото: ГСЧС

Спасатели с БпЛА ищут пропавшего мальчика. Фото: ГСЧС

По данным спасателей, сейчас запланировано обследование территории, площадью более 4 тыс. га в 17 зонах пешими ходом и с помощью дронов. Работают 11 поисковых групп.

Отмечается, что к поискам привлечены горные спасатели, кинологические расчеты, специальный авиационный отряд и курсанты ЛГУБЖД.

"С начала проведения поисково-спасательных работ обследовано около 1 798 га местности, из которых 1 050 га — лесной массив. С помощью БпЛА проверено 2 903 га территории. Водолазы проверили 11 водоемов на площади почти 7,5 тыс. кв. м и прибрежной зоны русла р. Прут на площади 75 га", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня в Одесской области нашли тело 7-летней девочки, которая была в розыске. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в причастности к смерти семилетней Соломии Тарасюк. По предварительной информации, ребенка задушили.