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Главная Новости дня Исчез в лесу — на Прикарпатье третьи сутки ищут 5-летнего ребенка

Исчез в лесу — на Прикарпатье третьи сутки ищут 5-летнего ребенка

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Дата публикации 20 июня 2025 13:10
На Прикарпатье пропал 5-летний мальчик — поиски продолжаются три дня
Поиски ребенка в Ивано-Франковской области. Фото: ГСЧС
Ключові моменти В Ивано-Франковской области пропал ребенок

В Ивано-Франковской области в лесу вблизи села Троица исчез 5-летний мальчик. Поиски ребенка продолжаются уже три дня и к ним привлекли спасателей, технику и кинологов.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины 20 июня.

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В Ивано-Франковской области пропал ребенок

В ГСЧС рассказали, что мальчик пропал 17 июня вблизи села Троица в Коломыйском районе. Поиски продолжаются третьи сутки и к ним привлечены несколько поисковых групп и 20 БпЛА с тепловизорами.

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Поиски ребенка в Ивано-Франковской области. Фото: ГСЧС
На Прикарпатті зник 5-річний хлопчик
Спасатели ищут ребенка на реке. Фото: ГСЧС
Пошуки 5-річного хлопчика на Прикарпатті
Спасатели с БпЛА ищут пропавшего мальчика. Фото: ГСЧС

По данным спасателей, сейчас запланировано обследование территории, площадью более 4 тыс. га в 17 зонах пешими ходом и с помощью дронов. Работают 11 поисковых групп.

Отмечается, что к поискам привлечены горные спасатели, кинологические расчеты, специальный авиационный отряд и курсанты ЛГУБЖД.

"С начала проведения поисково-спасательных работ обследовано около 1 798 га местности, из которых 1 050 га — лесной массив. С помощью БпЛА проверено 2 903 га территории. Водолазы проверили 11 водоемов на площади почти 7,5 тыс. кв. м и прибрежной зоны русла р. Прут на площади 75 га", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня в Одесской области нашли тело 7-летней девочки, которая была в розыске. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в причастности к смерти семилетней Соломии Тарасюк. По предварительной информации, ребенка задушили.

ГСЧС Ивано-Франковская область спасатели ребенок поиск
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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