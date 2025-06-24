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Головна Новини дня На Закарпатті рятувальники знайшли зниклу дворічну дитину

На Закарпатті рятувальники знайшли зниклу дворічну дитину

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 08:56
На Закарпатті знайшли зниклу дитину за допомогою шведської техніки
Рятувальники тримають дитини. Фото: ДСНС України
Ключові моменти ДСНС вдалося знайти дитину

У селі Розтоки Рахівського району Закарпатської області 24 червня працівники ДСНС знайшли дитину. Хлопчика 2023 року народження розшукували понад 100 людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України

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ДСНС вдалося знайти дитину 

Рятувальники розшукали зниклого хлопчика сьогодні, близько о 05:42 ранку. Дитину знайшли завдяки злагодженим діям пошукових підрозділів і використанню сучасної техніки, яку Україна отримала від шведських партнерів.

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Рятувальники. Фото: ДСНС України

Завдяки сучасному обладнанню вдалося швидко локалізувати місцеперебування малюка та уникнути можливих трагічних наслідків.

У масштабній пошуково-рятувальній операції брали участь загалом 124 людини, 6 одиниць техніки, два службових собаки та три безпілотники. Від ДСНС було залучено 44 рятувальники, шість одиниць техніки та два БпЛА.

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Українські рятувальники подякували міжнародним партнерам за підтримку та сприяння у зміцненні технічних можливостей служби.

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті розшукували 5-річного хлопчика. На щастя, за три дні пошуків дитину таки знайшли

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Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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