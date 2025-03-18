Выезд мужчин за границу - на Закарпатье пограничники разоблачили схему с подростком на Закарпатье

Задержание организаторов схемы переправки мужчин за границу. Фото: ГПСУ

В Закарпатской области подросток помогал мужчинам незаконно пересечь границу с Венгрией. Теперь ему грозит до девяти лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) во вторник, 18 марта.

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По информации ГПСУ, 35-летний местный житель организовал незаконный выезд мужчин за границу, а подросток помогал ему — следил за прилегающей территорией или сопровождал до границы.

"Канал незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через украинско-венгерскую границу разоблачили на Закарпатье оперативники отдела внутренней и собственной безопасности ГПСУ. Одним из соучастников оказался подросток. Второй задержанный — 35-летний житель Закарпатья. Несовершеннолетний должен был следить за прилегающей к границе местностью или же, при необходимости, сопровождать "клиентов" к госгранице", — говорится в сообщении.

Задержанный подросток. Фото: ГПСУ

Пограничники отметили, что во время следственных действий было изъято шесть тысяч долларов, полученных закарпатцем от незаконной сделки.

"Переправщик задержан и уведомлен о подозрении. В случае доказательства вины ему грозит от семи до девяти лет тюрьмы", — подытожили в ГПСУ.

Следственные действия. Фото: ГПСУ

Ранее в Запорожье ГБР задержало чиновника Военной службы правопорядка, который за деньги пытался помочь мужчине выехать за границу.

Также мы писали, что работники ГПСУ задержали на Буковине двух мужчин, которые пытались незаконно перейти государственную границу в направлении Румынии.