У Запоріжжі працівник ВСП допомагав ухилянтам

ДБР викрило працівника ВСП, який допомагав ухилянтам
У Запоріжжі ДБР затримало посадовця Військової служби правопорядку. Чоловік за гроші намагався допомогти ухилянту виїхати за кордон.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у вівторок, 11 березня.
Порушника затримали на гарячому
Як зазначили в ДБР, за 4 тисячі доларів начальник групи охорони та патрульно-постової служби ВСП обіцяв місцевому жителю допомогти оформити документи для виїзду за кордон. Чоловік зазначив, що має зв'язки в одному з ТЦК міста.
"Він обіцяв оформити довідку ВЛК та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного з відміткою щодо непридатності до військової служби. Чоловік також надавав "консультації" з того, як з отриманими документами у найзручніший спосіб виїхати з країни", — йдеться у повідомленні.
Начальника групи охорони та патрульно-постової служби ВСП затримали на гарячому. Правоохоронці викрили його під час передачі 4 тисяч доларів від одного з клієнтів.
Нагадаємо, раніше у Фастові в Київській області посадовця лікарні судили за зловживання впливом. Чоловік намагався допомогти ухилянту.
Також викрили одного з військових з підрозділу ТрО в Одесі. Він за гроші здобував для призовників фіктивні діагнози з психіатричної лікарні.
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