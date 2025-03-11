У Запоріжжі працівник ВСП допомагав ухилянтам

Затримання посадовця Військової служби правопорядку. Фото: ДБР

У Запоріжжі ДБР затримало посадовця Військової служби правопорядку. Чоловік за гроші намагався допомогти ухилянту виїхати за кордон.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у вівторок, 11 березня.

Читайте також:

Порушника затримали на гарячому

Як зазначили в ДБР, за 4 тисячі доларів начальник групи охорони та патрульно-постової служби ВСП обіцяв місцевому жителю допомогти оформити документи для виїзду за кордон. Чоловік зазначив, що має зв'язки в одному з ТЦК міста.

"Він обіцяв оформити довідку ВЛК та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного з відміткою щодо непридатності до військової служби. Чоловік також надавав "консультації" з того, як з отриманими документами у найзручніший спосіб виїхати з країни", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення ДБР. Фото: скриншот

Начальника групи охорони та патрульно-постової служби ВСП затримали на гарячому. Правоохоронці викрили його під час передачі 4 тисяч доларів від одного з клієнтів.

Гроші, які передали фігуранту справи. Фото: ДБР

Нагадаємо, раніше у Фастові в Київській області посадовця лікарні судили за зловживання впливом. Чоловік намагався допомогти ухилянту.

Також викрили одного з військових з підрозділу ТрО в Одесі. Він за гроші здобував для призовників фіктивні діагнози з психіатричної лікарні.