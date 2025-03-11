В Запорожье работник ВСП помогал уклонистам

Задержание должностного лица Военной службы правопорядка. Фото: ГБР

В Запорожье ГБР задержало должностное лицо Военной службы правопорядка. Мужчина за деньги пытался помочь уклонисту выехать за границу.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований во вторник, 11 марта.

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Нарушителя задержали на горячем

Как отметили в ГБР, за 4 тысячи долларов начальник группы охраны и патрульно-постовой службы ВСП обещал местному жителю помочь оформить документы для выезда за границу. Мужчина отметил, что имеет связи в одном из ТЦК города.

"Он обещал оформить справку ВВК и временное удостоверение военнообязанного с отметкой о непригодности к военной службе. Мужчина также предоставлял "консультации" о том, как с полученными документами удобным способом выехать из страны", — говорится в сообщении.

Сообщение ГБР. Фото: скриншот

Начальника группы охраны и патрульно-постовой службы ВСП задержали на горячем. Правоохранители разоблачили его во время передачи 4 тысяч долларов от одного из клиентов.

Деньги, которые передали фигуранту дела. Фото: ГБР

Напомним, ранее в Фастове в Киевской области чиновника больницы судили за злоупотребление влиянием. Мужчина пытался помочь уклонисту.

Также разоблачили одного из военных из подразделения ТрО в Одессе. Он за деньги получал для призывников фиктивные диагнозы из психиатрической больницы.