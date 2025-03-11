В Запорожье работник ВСП помогал уклонистам

ГБР разоблачило работника ВСП, который помогал уклонистам
В Запорожье ГБР задержало должностное лицо Военной службы правопорядка. Мужчина за деньги пытался помочь уклонисту выехать за границу.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований во вторник, 11 марта.
Нарушителя задержали на горячем
Как отметили в ГБР, за 4 тысячи долларов начальник группы охраны и патрульно-постовой службы ВСП обещал местному жителю помочь оформить документы для выезда за границу. Мужчина отметил, что имеет связи в одном из ТЦК города.
"Он обещал оформить справку ВВК и временное удостоверение военнообязанного с отметкой о непригодности к военной службе. Мужчина также предоставлял "консультации" о том, как с полученными документами удобным способом выехать из страны", — говорится в сообщении.
Начальника группы охраны и патрульно-постовой службы ВСП задержали на горячем. Правоохранители разоблачили его во время передачи 4 тысяч долларов от одного из клиентов.
Напомним, ранее в Фастове в Киевской области чиновника больницы судили за злоупотребление влиянием. Мужчина пытался помочь уклонисту.
Также разоблачили одного из военных из подразделения ТрО в Одессе. Он за деньги получал для призывников фиктивные диагнозы из психиатрической больницы.
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