Судили директора лікарні, який допомагав уникнути мобілізації

Молоток судді. Фото: LexInform

У Фастові на Київщині посадовця лікарні судили за зловживання впливом. Він намагався допомогти чоловікові уникнути мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Генеральний директор Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування у грудні 2024 року запропонував допомогу в ухиленні від військової служби. Він поцікавився в одного з підприємців, що в нього з військово-обліковими документами. Після цього посадовець запропонував чоловікові уникнути мобілізації. За таку "допомогу" вимагав п'ять тисяч доларів.

Трохи згодом гендиректор лікарні заявив чоловікові, що той перебуває у розшуку Генштабу. Медик додав, що за гроші він зможе розв'язати питання щодо забезпечення безперешкодного його пересування по Фастову та околицях. Однак посадовець не гарантував безпеку "клієнтові" у випадку заїзду в Київ чи виїзду за межі області. Медика затримали під час передачі хабаря.

Вирок суду

Під час підготовчого судового засідання чоловік повністю визнав свою вину у вчиненні злочину та уклав угоду з прокурором. Суд підтримав узгоджене сторонами покарання — 93,5 тисячі гривень штрафу.

Нагадаємо, у Хмельницькій області судили чоловіка, який ухилився від проходження військової служби за мобілізацією. Він отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Також суд розглянув справу щодо жителя Хмельниччини, який отримав три повістки, але проігнорував їх. Чоловік категорично відмовився від мобілізації.