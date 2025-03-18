Виїзд чоловіків за кордон — на Закарпатті прикордонники викрили схему з підлітком

Затримання організаторів схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото: ДПСУ

У Закарпатській області підліток допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Тепер йому загрожує до дев’яти років в'язниці.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у вівторок, 18 березня.

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Деталі схеми

За інформацією ДПСУ, 35-річний місцевий житель організував незаконний виїзд чоловіків за кордон, а підліток допомагав йому — стежив за прилеглою територією або супроводжував до кордону.

"Канал незаконного переправлення громадян України призовного віку через українсько-угорський кордон викрили на Закарпатті оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки ДПСУ. Одним зі співучасників виявився підліток. Інший затриманий – 35-річний житель Закарпаття. Неповнолітній повинен був стежити за прилеглою до кордону місцевістю або ж, за необхідності, супроводжувати "клієнтів" до держкордону", — йдеться у повідомленні.

Затриманий підліток. Фото: ДПСУ

Прикордонники зазначили, що під час слідчих дій було вилучено шість тисяч доларів, отриманих закарпатцем від незаконної оборудки.

"Переправника затримано і повідомлено про підозру. У випадку доведення вини йому загрожує від семи до дев’яти років в'язниці", — підсумували у ДПСУ.

Слідчі дії. Фото: ДПСУ

Раніше у Запоріжжі ДБР затримало посадовця Військової служби правопорядку, який за гроші намагався допомогти чоловіку виїхати за кордон.

Також ми писали, що працівники ДПСУ затримали на Буковині двох чоловіків, які намагалися незаконно перейти державний кордон у напрямку Румунії.