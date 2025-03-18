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На Закарпатті юнак переправляв чоловіків за кордон — деталі схеми

18 березня 2025 12:57
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Виїзд чоловіків за кордон — на Закарпатті прикордонники викрили схему з підлітком
Затримання організаторів схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото: ДПСУ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Закарпатській області підліток допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Тепер йому загрожує до дев’яти років в'язниці.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у вівторок, 18 березня.

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Деталі схеми 

За інформацією ДПСУ, 35-річний місцевий житель організував незаконний виїзд чоловіків за кордон, а підліток допомагав йому — стежив за прилеглою територією або супроводжував до кордону.

"Канал незаконного переправлення громадян України призовного віку через українсько-угорський кордон викрили на Закарпатті оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки ДПСУ. Одним зі співучасників виявився підліток. Інший затриманий – 35-річний житель Закарпаття. Неповнолітній повинен був стежити за прилеглою до кордону місцевістю або ж, за необхідності, супроводжувати "клієнтів" до держкордону", — йдеться у повідомленні.

Виїзд чоловіків за кордон
Затриманий підліток. Фото: ДПСУ

Прикордонники зазначили, що під час слідчих дій було вилучено шість тисяч доларів, отриманих закарпатцем від незаконної оборудки.

"Переправника затримано і повідомлено про підозру. У випадку доведення вини йому загрожує від семи до дев’яти років в'язниці", — підсумували у ДПСУ.

Незаконний перетин кордону
Слідчі дії. Фото: ДПСУ

Раніше у Запоріжжі ДБР затримало посадовця Військової служби правопорядку, який за гроші намагався допомогти чоловіку виїхати за кордон.

Також ми писали, що працівники ДПСУ затримали на Буковині двох чоловіків, які намагалися незаконно перейти державний кордон у напрямку Румунії.

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