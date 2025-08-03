МАГАТЭ зафиксировала взрывы от дронов на ЗАЭС

Российский оккупант на ЗАЭС. Иллюстрационное фото: росСМИ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что на захваченной оккупантами РФ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины команда инспекторов слышала взрывы. Международные наблюдатели видели дым из соседнего места, где утром 2 августа был атакован один из ее вспомогательных объектов.

Об этом говорится в официальном заявлении МАГАТЭ.

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В сообщении агентства отмечается, что инспекторы получили информацию о взрывах от сотрудников ЗАЭС. В информации утверждалось, что объект подвергся обстрелам и попаданиям беспилотников с 9 утра 2 августа, примерно в то же время, когда команда слышала боевую активность.

Вспомогательный объект расположен в 1200 метрах от периметра площадки ЗАЭС, и команда МАГАТЭ все еще видела дым с этого направления днем.

"Любое нападение вблизи атомной электростанции — независимо от целевой цели — создает потенциальные риски также для ядерной безопасности и его следует избегать. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов, чтобы предотвратить дальнейший риск ядерной аварии", — отметил глава МАГАТЭ Гросси.

Ранее сообщалось, что уровень радиационного фона на Запорожской АЭС остается неизменным. Специалисты агентства, которые находятся на станции, не зафиксировали никаких отклонений от нормы.

Напомним, что недавно вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС наблюдалось задымление, вызванное лесным пожаром. Уровень радиации оставался в пределах нормы.