Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На ЗАЭС прогремели взрывы — в МАГАТЭ объяснили причину

На ЗАЭС прогремели взрывы — в МАГАТЭ объяснили причину

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 00:53
МАГАТЭ зафиксировала взрывы от дронов на ЗАЭС
Российский оккупант на ЗАЭС. Иллюстрационное фото: росСМИ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что на захваченной оккупантами РФ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины команда инспекторов слышала взрывы. Международные наблюдатели видели дым из соседнего места, где утром 2 августа был атакован один из ее вспомогательных объектов.

Об этом говорится в официальном заявлении МАГАТЭ.

Реклама
Читайте также:

Что известно о взрывах на ЗАЭС

В сообщении агентства отмечается, что инспекторы получили информацию о взрывах от сотрудников ЗАЭС. В информации утверждалось, что объект подвергся обстрелам и попаданиям беспилотников с 9 утра 2 августа, примерно в то же время, когда команда слышала боевую активность.

Вспомогательный объект расположен в 1200 метрах от периметра площадки ЗАЭС, и команда МАГАТЭ все еще видела дым с этого направления днем.

"Любое нападение вблизи атомной электростанции — независимо от целевой цели — создает потенциальные риски также для ядерной безопасности и его следует избегать. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов, чтобы предотвратить дальнейший риск ядерной аварии", — отметил глава МАГАТЭ Гросси.

Ранее сообщалось, что уровень радиационного фона на Запорожской АЭС остается неизменным. Специалисты агентства, которые находятся на станции, не зафиксировали никаких отклонений от нормы.

Напомним, что недавно вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС наблюдалось задымление, вызванное лесным пожаром. Уровень радиации оставался в пределах нормы.

взрыв ЗАЭС МАГАТЭ дроны война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации