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Головна Новини дня На ЗАЕС пролунали вибухи — у МАГАТЕ пояснили причину

На ЗАЕС пролунали вибухи — у МАГАТЕ пояснили причину

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 00:53
МАГАТЕ зафіксувала вибухи від дронів на ЗАЕС
Російський окупант на ЗАЕС. Ілюстраційне фото: росЗМІ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що на захопленій окупантами РФ Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) України команда інспекторів чула вибухи. Міжнародні наглядачі бачили дим із сусіднього місця, де вранці 2 серпня було атаковано один із її допоміжних об'єктів.

Про це йдеться в офіційній заяві МАГАТЕ.

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У повідомленні агенції зазначається, що інспектори отримали інформацію про вибухи від співробітників ЗАЕС. В інформації стверджувалось, що об'єкт зазнав обстрілів та влучань безпілотників з 9 ранку 2 серпня, приблизно в той самий час, коли команда чула бойову активність.

Допоміжний об'єкт розташований за 1200 метрів від периметра майданчика ЗАЕС, і команда МАГАТЕ все ще бачила дим з цього напрямку вдень.

"Будь-який напад поблизу атомної електростанції — незалежно від цільової мети — створює потенційні ризики також для ядерної безпеки та його слід уникати. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів, щоб запобігти подальшому ризику ядерної аварії", — зазначив голова МАГАТЕ Гроссі.

Раніше повідомлялось, що рівень радіаційного фону на Запорізькій АЕС залишається незмінним. Фахівці агентства, які перебувають на станції, не зафіксували жодних відхилень від норми.

Нагадаємо, що нещодавно навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС спостерігалося задимлення, спричинене лісовою пожежею. Рівень радіації залишався в межах норми.

вибух ЗАЕС МАГАТЕ дрони війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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