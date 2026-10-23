Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На выходных в Украине переведут часы: как изменится световой день

На выходных в Украине переведут часы: как изменится световой день

Ua ru
23 октября 2026 10:11
Перевод часов 25 октября 2026 года: как привыкнуть к зимнему времени
Мужчина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Часы необходимо будет перевести на час назад. Из-за этого рассвет и закат будут наступать раньше, чем показывают часы, а светлый вечер станет короче. Переход на новое время также может повлиять на привычный режим сна и самочувствие, ведь организму иногда требуется время, чтобы приспособиться к изменениям.

Новини.LIVE рассказывают о переходе на зимнее время в Украине 25 октября 2026 года.

Реклама

Переход Украины на зимнее время

После перехода на зимнее время восход и закат Солнца будут происходить примерно на час раньше по часам. Соответственно, утренний свет будет появляться раньше, однако и темнеть вечером будет быстрее.

Так, в Киеве 24 октября восход Солнца ожидается около 07:34, а закат — в 17:48. На следующий день, после перевода часов, Солнце взойдет примерно в 06:36, а зайдет — в 16:47.

В то же время переход на зимнее время не увеличивает продолжительность светового дня. Из-за приближения зимы количество дневного света будет продолжать уменьшаться. Изменится лишь соотношение светлой и тёмной частей суток по привычному для людей расписанию.

Читайте также:

Как организм реагирует на переход на зимнее время

Несмотря на то, что при переходе на зимнее время часы переводят на час назад и люди получают дополнительный час для сна, организм не всегда сразу подстраивается под новый режим.

На регуляцию сна и бодрости влияют внутренние биологические часы, которые реагируют на освещение и устоявшийся распорядок дня.

В течение первых дней после смены времени возможны сонливость в непривычное время, трудности с засыпанием вечером или пробуждением утром.

Некоторые люди также могут замечать усталость, перепады настроения и снижение концентрации.

В то же время всё зависит от индивидуальных особенностей — одни почти не чувствуют разницы, другим требуется больше времени, чтобы привыкнуть к новому графику.

Как быстрее привыкнуть к зимнему времени:

  • старайтесь ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, даже в выходные;
  • утренняя прогулка или пребывание у окна после пробуждения помогает организму согласовывать суточный ритм с естественным освещением;
  • если обычно трудно засыпать или просыпаться, можно заранее постепенно корректировать время отхода ко сну;
  • кофе, крепкий чай и энергетические напитки вечером могут затруднять засыпание;
  • спокойная вечерняя рутина поможет легче настроиться на отдых;
  • прогулки и умеренные нагрузки днем способствуют нормальному сну, но интенсивные тренировки непосредственно перед сном могут мешать заснуть.

Как писали Новини.LIVE, сезонный переход на летнее время в Украине сохраняется, поскольку законопроект об отказе от смены времени, который парламент поддержал в июле 2024 года, до сих пор не вступил в силу. Документ не подписан президентом.

Также мы рассказывали, какие страны переводят часы на зимнее время. В частности, речь идет о Венгрии, Германии, Чехии и Румынии.

Солнце Украина зима перевод часов часы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации