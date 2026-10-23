Перевод часов 25 октября 2026 года: как привыкнуть к зимнему времени

Мужчина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Часы необходимо будет перевести на час назад. Из-за этого рассвет и закат будут наступать раньше, чем показывают часы, а светлый вечер станет короче. Переход на новое время также может повлиять на привычный режим сна и самочувствие, ведь организму иногда требуется время, чтобы приспособиться к изменениям.

Новини.LIVE рассказывают о переходе на зимнее время в Украине 25 октября 2026 года.

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Переход Украины на зимнее время

После перехода на зимнее время восход и закат Солнца будут происходить примерно на час раньше по часам. Соответственно, утренний свет будет появляться раньше, однако и темнеть вечером будет быстрее.

Так, в Киеве 24 октября восход Солнца ожидается около 07:34, а закат — в 17:48. На следующий день, после перевода часов, Солнце взойдет примерно в 06:36, а зайдет — в 16:47.

В то же время переход на зимнее время не увеличивает продолжительность светового дня. Из-за приближения зимы количество дневного света будет продолжать уменьшаться. Изменится лишь соотношение светлой и тёмной частей суток по привычному для людей расписанию.

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Как организм реагирует на переход на зимнее время

Несмотря на то, что при переходе на зимнее время часы переводят на час назад и люди получают дополнительный час для сна, организм не всегда сразу подстраивается под новый режим.

На регуляцию сна и бодрости влияют внутренние биологические часы, которые реагируют на освещение и устоявшийся распорядок дня.

В течение первых дней после смены времени возможны сонливость в непривычное время, трудности с засыпанием вечером или пробуждением утром.

Некоторые люди также могут замечать усталость, перепады настроения и снижение концентрации.

В то же время всё зависит от индивидуальных особенностей — одни почти не чувствуют разницы, другим требуется больше времени, чтобы привыкнуть к новому графику.

Как быстрее привыкнуть к зимнему времени:

старайтесь ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, даже в выходные;

утренняя прогулка или пребывание у окна после пробуждения помогает организму согласовывать суточный ритм с естественным освещением;

если обычно трудно засыпать или просыпаться, можно заранее постепенно корректировать время отхода ко сну;

кофе, крепкий чай и энергетические напитки вечером могут затруднять засыпание;

спокойная вечерняя рутина поможет легче настроиться на отдых;

прогулки и умеренные нагрузки днем способствуют нормальному сну, но интенсивные тренировки непосредственно перед сном могут мешать заснуть.

Как писали Новини.LIVE, сезонный переход на летнее время в Украине сохраняется, поскольку законопроект об отказе от смены времени, который парламент поддержал в июле 2024 года, до сих пор не вступил в силу. Документ не подписан президентом.

Также мы рассказывали, какие страны переводят часы на зимнее время. В частности, речь идет о Венгрии, Германии, Чехии и Румынии.