Перевод часов 25 октября 2026 года: как привыкнуть к зимнему времени

На выходных в Украине переведут часы: как изменится световой день
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Часы необходимо будет перевести на час назад. Из-за этого рассвет и закат будут наступать раньше, чем показывают часы, а светлый вечер станет короче. Переход на новое время также может повлиять на привычный режим сна и самочувствие, ведь организму иногда требуется время, чтобы приспособиться к изменениям.
Новини.LIVE рассказывают о переходе на зимнее время в Украине 25 октября 2026 года.
Переход Украины на зимнее время
После перехода на зимнее время восход и закат Солнца будут происходить примерно на час раньше по часам. Соответственно, утренний свет будет появляться раньше, однако и темнеть вечером будет быстрее.
Так, в Киеве 24 октября восход Солнца ожидается около 07:34, а закат — в 17:48. На следующий день, после перевода часов, Солнце взойдет примерно в 06:36, а зайдет — в 16:47.
В то же время переход на зимнее время не увеличивает продолжительность светового дня. Из-за приближения зимы количество дневного света будет продолжать уменьшаться. Изменится лишь соотношение светлой и тёмной частей суток по привычному для людей расписанию.
Как организм реагирует на переход на зимнее время
Несмотря на то, что при переходе на зимнее время часы переводят на час назад и люди получают дополнительный час для сна, организм не всегда сразу подстраивается под новый режим.
На регуляцию сна и бодрости влияют внутренние биологические часы, которые реагируют на освещение и устоявшийся распорядок дня.
В течение первых дней после смены времени возможны сонливость в непривычное время, трудности с засыпанием вечером или пробуждением утром.
Некоторые люди также могут замечать усталость, перепады настроения и снижение концентрации.
В то же время всё зависит от индивидуальных особенностей — одни почти не чувствуют разницы, другим требуется больше времени, чтобы привыкнуть к новому графику.
Как быстрее привыкнуть к зимнему времени:
- старайтесь ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, даже в выходные;
- утренняя прогулка или пребывание у окна после пробуждения помогает организму согласовывать суточный ритм с естественным освещением;
- если обычно трудно засыпать или просыпаться, можно заранее постепенно корректировать время отхода ко сну;
- кофе, крепкий чай и энергетические напитки вечером могут затруднять засыпание;
- спокойная вечерняя рутина поможет легче настроиться на отдых;
- прогулки и умеренные нагрузки днем способствуют нормальному сну, но интенсивные тренировки непосредственно перед сном могут мешать заснуть.
Как писали Новини.LIVE, сезонный переход на летнее время в Украине сохраняется, поскольку законопроект об отказе от смены времени, который парламент поддержал в июле 2024 года, до сих пор не вступил в силу. Документ не подписан президентом.
Также мы рассказывали, какие страны переводят часы на зимнее время. В частности, речь идет о Венгрии, Германии, Чехии и Румынии.