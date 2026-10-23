Переведення годинників 25 жовтня 2026 року: як звикнути до зимового часу

Чоловік йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. Годинники необхідно буде перевести на годину назад. Через це світанок і захід Сонця відбуватимуться раніше за показниками годинника, а світловий вечір стане коротшим. Перехід на новий час також може позначитися на звичному графіку сну та самопочутті, адже організму іноді потрібен час, щоб пристосуватися до змін.

Новини.LIVE розповідають про переведення годинників в Україні 25 жовтня 2026 року.

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Перехід України на зимовий час

Після переходу на зимовий час схід і захід Сонця відбуватимуться приблизно на годину раніше за годинником. Відповідно, ранкове світло з’являтиметься раніше, проте й темнітиме ввечері швидше.

Так, у Києві 24 жовтня схід Сонця очікується близько 07:34, а захід — о 17:48. Наступного дня, після переведення годинників, Сонце зійде приблизно о 06:36, а зайде — о 16:47.

Водночас зміна часу не збільшує тривалість світлового дня. Через наближення зими кількість денного світла продовжуватиме зменшуватися. Зміниться лише співвідношення світлої та темної частин доби зі звичним для людей розкладом.

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Як організм реагує на перехід на зимовий час

Попри те, що під час переходу на зимовий час годинники переводять на годину назад і люди отримують додаткову годину для сну, організм не завжди одразу підлаштовується під новий режим.

На регуляцію сну та бадьорості впливає внутрішній біологічний годинник, який реагує на освітлення й усталений розпорядок дня.

Упродовж перших днів після зміни часу можливі сонливість у незвичні години, труднощі із засинанням увечері або пробудженням уранці.

Деякі люди також можуть помічати втому, зміни настрою та зниження концентрації.

Водночас усе залежить від індивідуальних особливостей — одні майже не відчувають різниці, іншим потрібно більше часу, щоб звикнути до нового графіка.

Як швидше звикнути до зимового часу:

намагайтеся лягати й прокидатися приблизно в один і той самий час, навіть у вихідні;

ранкова прогулянка або перебування біля вікна після пробудження допомагає організму узгоджувати добовий ритм із природним освітленням;

якщо зазвичай важко засинати або прокидатися, можна заздалегідь поступово коригувати час відходу до сну;

кава, міцний чай та енергетичні напої ввечері можуть ускладнювати засинання;

спокійна вечірня рутина допоможе легше налаштуватися на відпочинок;

прогулянки та помірні навантаження вдень сприяють нормальному сну, але інтенсивні тренування безпосередньо перед сном можуть заважати заснути.

Як писали Новини.LIVE, сезонне переведення годинників в Україні зберігається, оскільки законопроєкт про відмову від зміни часу, який парламент підтримав у липні 2024 року, досі не набув чинності. Документ не підписаний президентом.

Також ми розповідали, які країни також переводять годинники на зимовий час. Зокрема, йдеться про Угорщину, Німеччину, Чехію та Румунію.