Спасатель и сильное задымление. Фото: ГСЧС

Жителей микрорайона "Тридцатка" в Маневичах Волынской области 18 октября призвали срочно покинуть свои дома из-за сильного задымления, которое возникло из-за атаки российских дронов. Местным жителям рекомендуют временно переехать к друзьям, проживающим в других частях поселка.

Соответствующее обращение опубликовал глава поселка Маневичи Александр Гаврилюк, передает Новини.LIVE.

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Гаврилюк предупредил о сильном задымлении после вражеского удара

По его словам, в районе наблюдается значительное задымление, а ветер дует с севера.

Сообщение Гаврилюка. Фото: скриншот

"Требую! Покиньте свои дома, перейдите к друзьям в другие части населенного пункта. Сильное задымление, ветер северный!" — подчеркнул Гаврилюк.

Глава поселка также призвал жителей распространять информацию, чтобы предупреждение дошло до как можно большего числа людей.

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В то же время, по информации главы Волынской ОВА Романа Романюка, российские беспилотники снова попали в промышленное предприятие в Маневичах.

Пожар на предприятии. Фото: facebook.com/romik.romaniuk

В результате атаки погибших и травмированных нет. На месте работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия обстрелов.

В результате удара загорелись складские и производственные помещения. Именно из-за значительной площади пожара возникло сильное задымление.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 октября российские войска атаковали Волынскую область ударными беспилотниками, в частности реактивными "шахедами". В Луцке вновь пострадало предприятие с иностранными инвестициями, а в Ковеле загорелись около десяти грузовиков с полуприцепами. Также известно об одном пострадавшем.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 октября в Маневичах предупредили о возможной аварийной ситуации на предприятии, которая могла привести к выбросу аммиака. Впоследствии исполняющий обязанности начальника Волынской ОВА Роман Романюк заявил, что угрозы утечки нет, а последствия российского обстрела в поселке ликвидированы.