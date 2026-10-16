На Волыни предупредили о риске утечки аммиака в Маневичах

Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС Киевской области

В поселке Маневичи Волынской области 16 октября предупредили о возможной аварийной ситуации на одном из местных предприятий, которая может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферу. Жителей призвали быть внимательными и соблюдать рекомендации на случай химической опасности.

Об этом сообщил глава поселка Маневичи Александр Гаврилюк, передает Новини.LIVE.

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Каких правил безопасности рекомендуют придерживаться жителям Маневичей

Как предупредил Гаврилюк, аммиак является опасным химическим веществом с резким запахом. Его попадание в воздух может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей, а также отравление.

Сообщение Гаврилюка. Фото: скриншот

В случае утечки аммиака необходимо как можно быстрее зайти в ближайшее помещение, плотно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия. Также следует выключить вентиляцию и кондиционеры, которые подают воздух с улицы.

Глава поселка рекомендует оставаться на нижних этажах зданий, поскольку газообразный аммиак легче воздуха. Для защиты органов дыхания следует использовать специальный противогаз, а при его отсутствии — влажную тканевую повязку.

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Жителям советуют не выходить на улицу без крайней необходимости. Если власти объявят эвакуацию, нужно двигаться по указанному маршруту и выполнять указания спасателей.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 15 октября российские войска атаковали Волынскую область тремя реактивными беспилотниками, которые были уничтожены украинской противовоздушной обороной. В Луцкой громаде обломки одного из сбитых дронов повредили линии электропередач, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением, а аварийные службы приступили к восстановительным работам.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью и утром 16 октября российские войска атаковали энергетические объекты в Киеве, Киевской, Волынской, Одесской и Ровенской областях, в результате чего часть потребителей осталась без света. Новые обесточения из-за обстрелов и боевых действий также зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.