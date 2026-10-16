Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Волыни предупредили о риске утечки аммиака на предприятии

На Волыни предупредили о риске утечки аммиака на предприятии

Ua ru
16 октября 2026 11:17
На Волыни предупредили о риске утечки аммиака в Маневичах
Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС Киевской области

В поселке Маневичи Волынской области 16 октября предупредили о возможной аварийной ситуации на одном из местных предприятий, которая может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферу. Жителей призвали быть внимательными и соблюдать рекомендации на случай химической опасности.

Об этом сообщил глава поселка Маневичи Александр Гаврилюк, передает Новини.LIVE.

Реклама

Каких правил безопасности рекомендуют придерживаться жителям Маневичей

Как предупредил Гаврилюк, аммиак является опасным химическим веществом с резким запахом. Его попадание в воздух может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей, а также отравление.

На Волыни предупредили о риске утечки аммиака на предприятии - фото 1
Сообщение Гаврилюка. Фото: скриншот

В случае утечки аммиака необходимо как можно быстрее зайти в ближайшее помещение, плотно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия. Также следует выключить вентиляцию и кондиционеры, которые подают воздух с улицы.

Глава поселка рекомендует оставаться на нижних этажах зданий, поскольку газообразный аммиак легче воздуха. Для защиты органов дыхания следует использовать специальный противогаз, а при его отсутствии — влажную тканевую повязку.

Читайте также:

Жителям советуют не выходить на улицу без крайней необходимости. Если власти объявят эвакуацию, нужно двигаться по указанному маршруту и выполнять указания спасателей.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 15 октября российские войска атаковали Волынскую область тремя реактивными беспилотниками, которые были уничтожены украинской противовоздушной обороной. В Луцкой громаде обломки одного из сбитых дронов повредили линии электропередач, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением, а аварийные службы приступили к восстановительным работам.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью и утром 16 октября российские войска атаковали энергетические объекты в Киеве, Киевской, Волынской, Одесской и Ровенской областях, в результате чего часть потребителей осталась без света. Новые обесточения из-за обстрелов и боевых действий также зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

спасатели война в Украине химикаты Волынь атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации