На Волині попередили про ризик викиду аміаку в Маневичах

Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС Київщини

У селищі Маневичі Волинської області 16 жовтня попередили про можливу аварійну ситуацію на одному з місцевих підприємств, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферу. Жителів закликали бути уважними та дотримуватися рекомендацій на випадок хімічної небезпеки.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк, передає Новини.LIVE.

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Яких правил безпеки рекомендують дотримуватися жителям Маневичів

Як попередив Гаврилюк, аміак є небезпечною хімічною речовиною з різким запахом. Його потрапляння в повітря може спричинити подразнення очей і дихальних шляхів, а також отруєння.

Повідомлення Гаврилюка. Фото: скриншот

У разі викиду аміаку необхідно якомога швидше зайти до найближчого приміщення, щільно зачинити вікна, двері та вентиляційні отвори. Також слід вимкнути вентиляцію й кондиціонери, які подають повітря ззовні.

Селищний голова рекомендує залишатися на нижніх поверхах будівель, оскільки газоподібний аміак легший за повітря. Для захисту органів дихання варто використовувати спеціальний протигаз, а за його відсутності — вологу тканинну пов'язку.

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Як повідомляли Новини.LIVE, уночі та вранці 16 жовтня російські війська атакували енергетичні об’єкти в Києві, Київській, Волинській, Одеській та Рівненській областях, унаслідок чого частина споживачів залишилася без світла. Нові знеструмлення через обстріли та бойові дії також зафіксували в Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Хмельницькій і Чернігівській областях.