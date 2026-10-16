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На Волині попередили про ризик викиду аміаку на підприємстві

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16 жовтня 2026 11:17
На Волині попередили про ризик викиду аміаку в Маневичах
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС Київщини

У селищі Маневичі Волинської області 16 жовтня попередили про можливу аварійну ситуацію на одному з місцевих підприємств, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферу. Жителів закликали бути уважними та дотримуватися рекомендацій на випадок хімічної небезпеки.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк, передає Новини.LIVE.

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Яких правил безпеки рекомендують дотримуватися жителям Маневичів

Як попередив Гаврилюк, аміак є небезпечною хімічною речовиною з різким запахом. Його потрапляння в повітря може спричинити подразнення очей і дихальних шляхів, а також отруєння.

На Волині попередили про ризик викиду аміаку на підприємстві - фото 1
Повідомлення Гаврилюка. Фото: скриншот

У разі викиду аміаку необхідно якомога швидше зайти до найближчого приміщення, щільно зачинити вікна, двері та вентиляційні отвори. Також слід вимкнути вентиляцію й кондиціонери, які подають повітря ззовні.

Селищний голова рекомендує залишатися на нижніх поверхах будівель, оскільки газоподібний аміак легший за повітря. Для захисту органів дихання варто використовувати спеціальний протигаз, а за його відсутності — вологу тканинну пов'язку.

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Жителям радять не виходити на вулицю без нагальної потреби. Якщо влада оголосить евакуацію, потрібно рухатися визначеним маршрутом і виконувати вказівки рятувальників. 

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 15 жовтня російські війська атакували Волинську область трьома реактивними безпілотниками, які знищила українська протиповітряна оборона. У Луцькій громаді уламки одного зі збитих дронів пошкодили лінії електропередач, через що виникли перебої з електро- та водопостачанням, а аварійні служби розпочали відновлювальні роботи.

Як повідомляли Новини.LIVE, уночі та вранці 16 жовтня російські війська атакували енергетичні об’єкти в Києві, Київській, Волинській, Одеській та Рівненській областях, унаслідок чого частина споживачів залишилася без світла. Нові знеструмлення через обстріли та бойові дії також зафіксували в Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Хмельницькій і Чернігівській областях.

рятувальники війна в Україні хімікати Волинь атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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