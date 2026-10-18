Рятувальник і сильне задимлення. Фото: ДСНС

Жителів мікрорайону "Тридцятка" в Маневичах Волинської області 18 жовтня закликали терміново залишити домівки через сильне задимлення, яке виникло через атаку російських дронів. Місцевим мешканцям рекомендують тимчасово перебратися до друзів, які живуть в інших частинах селища.

Відповідне звернення опублікував Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк, передає Новини.LIVE.

Реклама

Гаврилюк попередив про сильне задимлення після ворожого удару

За його словами, у районі спостерігається значне задимлення, а вітер дме з півночі.

Повідомлення Гавриленка. Фото: скриншот

"Вимагаю! Залишіть свої домівки, перемістіться в домівки до друзів у інші частини населеного пункту. Велике задимлення, вітер північний!" — наголосив Гаврилюк.

Селищний голова також закликав жителів поширювати інформацію, щоб попередження дійшло до якомога більшої кількості людей.

Читайте також:

Водночас, за інформацією голови Волинської ОВА Романа Романюка російські безпілотники знову влучили у промислове підприємство в Маневичах.

Пожежа на підприємстві. Фото: facebook.com/romik.romaniuk

Внаслідок атаки загиблих і травмованих немає. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Унаслідок удару загорілися складські та виробничі приміщення. Саме через значну площу пожежі виникло сильне задимлення.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 жовтня російські війська атакували Волинську область ударними безпілотниками, зокрема реактивними "шахедами". У Луцьку повторно пошкоджень зазнало підприємство з іноземними інвестиціями, а в Ковелі спалахнули близько десяти вантажівок із напівпричепами. Також відомо про одного постраждалого.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 жовтня в Маневичах попередили про можливу аварійну ситуацію на підприємстві, яка могла призвести до викиду аміаку. Згодом виконувач обов’язків начальника Волинської ОВА Роман Романюк заявив, що загрози витоку немає, а наслідки російського обстрілу в селищі ліквідували.