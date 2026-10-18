Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Волині жителів Маневичів закликали залишити оселі через задимлення

На Волині жителів Маневичів закликали залишити оселі через задимлення

Ua ru
18 жовтня 2026 11:07
Сильне задимлення на Волині: жителів Тридцятки закликали виїхати ДСНС
Рятувальник і сильне задимлення. Фото: ДСНС

Жителів мікрорайону "Тридцятка" в Маневичах Волинської області 18 жовтня закликали терміново залишити домівки через сильне задимлення, яке виникло через атаку російських дронів. Місцевим мешканцям рекомендують тимчасово перебратися до друзів, які живуть в інших частинах селища.

Відповідне звернення опублікував Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк, передає Новини.LIVE.

Реклама

Гаврилюк попередив про сильне задимлення після ворожого удару

За його словами, у районі спостерігається значне задимлення, а вітер дме з півночі.

На Волині жителів Маневичів закликали залишити оселі через задимлення - фото 1
Повідомлення Гавриленка. Фото: скриншот

"Вимагаю! Залишіть свої домівки, перемістіться в домівки до друзів у інші частини населеного пункту. Велике задимлення, вітер північний!" — наголосив Гаврилюк.

Селищний голова також закликав жителів поширювати інформацію, щоб попередження дійшло до якомога більшої кількості людей.

Читайте також:

Водночас, за інформацією голови Волинської ОВА Романа Романюка російські безпілотники знову влучили у промислове підприємство в Маневичах.

На Волині жителів Маневичів закликали залишити оселі через задимлення - фото 2
Пожежа на підприємстві. Фото: facebook.com/romik.romaniuk

Внаслідок атаки загиблих і травмованих немає. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Унаслідок удару загорілися складські та виробничі приміщення. Саме через значну площу пожежі виникло сильне задимлення.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 жовтня російські війська атакували Волинську область ударними безпілотниками, зокрема реактивними "шахедами". У Луцьку повторно пошкоджень зазнало підприємство з іноземними інвестиціями, а в Ковелі спалахнули близько десяти вантажівок із напівпричепами. Також відомо про одного постраждалого.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 жовтня в Маневичах попередили про можливу аварійну ситуацію на підприємстві, яка могла призвести до викиду аміаку. Згодом виконувач обов’язків начальника Волинської ОВА Роман Романюк заявив, що загрози витоку немає, а наслідки російського обстрілу в селищі ліквідували.

пожежа ДСНС Волинська область Волинь дим
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації