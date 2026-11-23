Сотрудник таможни с собакой. Фото иллюстративное: Закарпатская таможня

Волынские таможенники обнаружили незадекларированное оборудование Starlink в грузе гуманитарной помощи, поступившем из Норвегии. Его оформлял один из украинских благотворительных фондов. В ходе проверки выяснилось, что среди заявленных предметов помощи перевозились 50 комплектов спутниковой связи.

Об этом 23 ноября сообщили в Государственной таможенной службе Украины, передает Новини.LIVE.

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Где обнаружили незадекларированные комплекты Starlink

Груз доставляли в полуприцепе через международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин". В ходе досмотра таможенники обнаружили 50 устройств Starlink модели Standart Mini Kit.

Системы Starlink. Фото: Государственная таможенная служба

Ориентировочную стоимость обнаруженного оборудования оценивают в 800 тысяч гривен. Все комплекты временно изъяли и передали на склад таможни. По данному факту составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

За недекларирование товаров коммерческого назначения, перемещаемых через таможенную границу Украины, предусмотрен штраф в размере от 50% до 100% их стоимости. Также суд может принять решение о конфискации товара.

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Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что контрабанда под видом гуманитарной помощи достигла миллиардных объемов. Среди других направлений борьбы с теневой экономикой он назвал незаконный оборот сигарет, в частности электронных, схемы с НДС и использование индивидуальных предпринимателей для уклонения от уплаты налогов.

Также мы рассказывали, что российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы в оккупированном Крыму для воздействия на работу Starlink. Подобные системы также появляются на фронте и могут затруднять использование украинских беспилотников.