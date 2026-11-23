Працівник митниці з собакою. Фото ілюстративне: Закарпатська митниця

Волинські митники виявили незадеклароване обладнання Starlink у вантажі гуманітарної допомоги, який надійшов із Норвегії. Його оформлював один з українських благодійних фондів. Під час перевірки з’ясувалося, що серед заявлених предметів допомоги перевозили 50 комплектів супутникового зв’язку.

Про це 23 листопада повідомили у Державній митній службі України, передає Новини.LIVE.

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Де виявили незадекларовані комплекти Starlink

Вантаж доставляли в напівпричепі через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ягодин". Під час огляду митники знайшли 50 пристроїв Starlink моделі Standart Mini Kit.

Системи Starlink. Фото: Держмитслужба

Орієнтовну вартість виявленого обладнання оцінюють у 800 тисяч гривень. Усі комплекти тимчасово вилучили та передали на склад митниці. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України.

За недекларування товарів комерційного призначення, які переміщують через митний кордон України, передбачений штраф у розмірі від 50% до 100% їхньої вартості. Також суд може ухвалити рішення про конфіскацію товару.

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Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що контрабанда під виглядом гуманітарної допомоги досягла мільярдних обсягів. Серед інших напрямів боротьби з тіньовою економікою він назвав незаконний обіг сигарет, зокрема електронних, схеми з ПДВ та використання ФОПів для ухилення від сплати податків.

Також ми розповідали, що російські військові використовують засоби радіоелектронної боротьби в окупованому Криму для впливу на роботу Starlink. Подібні системи також з’являються на фронті та можуть ускладнювати використання українських безпілотників.