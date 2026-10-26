Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що контрабанда під виглядом гуманітарної допомоги в Україні досягла мільярдних обсягів. Уряд уже впроваджує заходи для боротьби з тіньовою економікою. Серед пріоритетів — протидія незаконному обігу сигарет, схемам із ПДВ та використанню ФОПів для уникнення сплати податків.

Про це глава уряду сказав на Київському міжнародному економічному форумі, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у понеділок, 26 жовтня.

Реклама

Корецький про контрабанду під виглядом гуманітарної допомоги

За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, уряд приділяє увагу кільком напрямам, зокрема незаконному обігу сигарет, у тому числі електронних, схемам із ПДВ та використанню великої кількості ФОПів для уникнення сплати податків.

Окремо Корецький наголосив на масштабах контрабанди під виглядом гуманітарної допомоги. Він зазначив, що уряд уже впроваджує конкретні заходи для протидії таким схемам.

"А контрабанда через схеми гуманітарної допомоги, про це всі знають, досягнула величезних мільярдних обсягів. Також зараз впроваджуємо конкретні дії", — зазначив Корецький.

Читайте також:

Прем’єр додав, що уряд уже обговорив можливі рішення з Бюро економічної безпеки, правоохоронцями та народними депутатами. За його словами, мета — створити однакові правила для всього бізнесу та скоротити масштаби тіньової економіки.

Новини.LIVE інформували, що заступниця міністра економіки Дарія Марчак заявила, що розвиток економіки догляду може створювати робочі місця навіть у невеликих громадах. Доступність послуг догляду також допоможе жінкам повертатися до роботи після народження дитини. Крім того, 58% жінок у декреті хотіли б змінити роботу, тому важливо розвивати програми професійного перенавчання та допомоги з працевлаштуванням.

Новини.LIVE писали, що народний депутат Руслан Горбенко закликав уряд надати бізнесу чіткі безпекові прогнози та адресну фінансову підтримку для захисту інфраструктури й релокації. Він пропонує спрямувати програму кредитування "5-7-9%" насамперед на потреби підприємств, які переїжджають або інвестують у захисні споруди. Також депутат наголосив на необхідності змінити правила страхування військових ризиків, адже бізнес досі чекає на оновлення відповідних урядових рішень.