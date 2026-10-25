Люди йдуть на роботу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Розвиток економіки догляду в Україні може сприяти створенню робочих місць у громадах. Ця сфера також може допомогти жінкам повертатися до роботи після народження дитини. Для цього важливо розвивати доглядові послуги та підтримувати професійне перенавчання матерів.

Про це заявила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак під час Українського жіночого конгресу, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Економіка догляду в Україні

За словами Дарії Марчак, у Швеції економіка догляду становить 3,7% ВВП, у Нідерландах — 4,1%, а у Фінляндії та Данії — по 3,2%.

Марчак наголосила, що економіка догляду є не лише соціальною сферою, а й окремою нішею для розвитку малого та середнього бізнесу. На її думку, в Україні розвиток доглядових послуг міг би допомогти створювати робочі місця навіть у невеликих громадах із мінімальними інвестиціями та гідною оплатою праці. Водночас доступність таких послуг дала б змогу членам родин повертатися на ринок праці.

"Сфера догляду — це величезна ніша економіки. І це ніша для малого та середнього бізнесу", — зазначила заступниця міністра.

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Ще одним важливим напрямом Марчак назвала професійне перенавчання жінок. За результатами дослідження, про яке вона розповіла під час конгресу, 58% жінок, які перебувають у декреті та доглядають за дитиною, хотіли б змінити роботу. Це свідчить про потребу в можливостях здобути нові знання та кваліфікацію, щоб знайти інше місце на ринку праці.

"А це означає, що цій жінці потрібно дати нові знання, можливо, нову кваліфікацію, допомогти собі знайти на ринку праці. І це вже має включатися функція перенавчання, і супроводу в пошуку робочого місця", — наголосила Марчак.

За словами посадовиці, розвиток системи догляду та професійного перенавчання потребує взаємодії відповідальних державних органів. Зокрема, завдяки грантовим програмам в Україні вже створили близько 160 приватних дитячих садочків.

Крім того, службу зайнятості планують розвивати як сервіс, який допомагатиме жінкам здобувати необхідні навички, проходити навчальні програми та знаходити роботу з урахуванням їхніх потреб.

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Новини.LIVE писали, що перша леді Олена Зеленська заявила, що в Україні жінки заробляють на 27% менше за чоловіків, тоді як до повномасштабної війни розрив становив 18%. Серед причин нерівності вона назвала суспільні стереотипи, політику роботодавців і нерівний розподіл домашніх обов’язків. Зеленська закликала забезпечити рівну оплату праці, розвивати соціальну інфраструктуру та створювати умови для рівних професійних можливостей жінок і чоловіків.