Люди идут на работу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Развитие сферы ухода в Украине может способствовать созданию рабочих мест в громадах. Эта сфера также может помочь женщинам возвращаться на работу после рождения ребенка. Для этого важно развивать услуги по уходу и поддерживать профессиональную переподготовку матерей.

Об этом заявила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак во время Украинского женского конгресса, сообщает с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Экономика ухода в Украине

По словам Дарьи Марчак, в Швеции экономика ухода составляет 3,7% ВВП, в Нидерландах — 4,1%, а в Финляндии и Дании — по 3,2%.

Марчак подчеркнула, что экономика ухода — это не только социальная сфера, но и отдельная ниша для развития малого и среднего бизнеса. По её мнению, в Украине развитие услуг по уходу могло бы способствовать созданию рабочих мест даже в небольших громадах с минимальными инвестициями и достойной оплатой труда. В то же время доступность таких услуг позволила бы членам семей возвращаться на рынок труда.

"Сфера ухода — это огромная ниша экономики. И это ниша для малого и среднего бизнеса", — отметила заместитель министра.

Читайте также:

Еще одним важным направлением Марчак назвала профессиональную переподготовку женщин. По результатам исследования, о котором она рассказала во время конгресса, 58% женщин, находящихся в декрете и ухаживающих за ребенком, хотели бы сменить работу. Это свидетельствует о потребности в возможностях получить новые знания и квалификацию, чтобы найти другое место на рынке труда.

"А это означает, что этой женщине нужно дать новые знания, возможно, новую квалификацию, помочь ей найти себя на рынке труда. И здесь уже должна включаться функция переобучения и сопровождения в поиске рабочего места", — подчеркнула Марчак.

По словам чиновницы, развитие системы ухода и профессиональной переподготовки требует взаимодействия ответственных государственных органов. В частности, благодаря грантовым программам в Украине уже создано около 160 частных детских садов.

Кроме того, службу занятости планируют развивать как сервис, который будет помогать женщинам приобретать необходимые навыки, проходить обучающие программы и находить работу с учетом их потребностей.

Новини.LIVE сообщали, что вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что 60% женщин открыли собственный бизнес во время войны. Для развития женского предпринимательства важны финансовая грамотность, доступ к грантам и поддержка женщин-предпринимателей. В то же время доля женщин-руководителей бизнеса существенно различается по регионам: в Киеве она составляет около 30%, в Киевской области — 6%, а на Буковине — 1%.

Новини.LIVE писали, что первая леди Елена Зеленская заявила, что в Украине женщины зарабатывают на 27% меньше, чем мужчины, тогда как до полномасштабной войны разрыв составлял 18%. Среди причин неравенства она назвала общественные стереотипы, политику работодателей и неравное распределение домашних обязанностей. Зеленская призвала обеспечить равную оплату труда, развивать социальную инфраструктуру и создавать условия для равных профессиональных возможностей женщин и мужчин.