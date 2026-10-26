Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что контрабанда под видом гуманитарной помощи в Украине достигла миллиардных объемов. Правительство уже внедряет меры по борьбе с теневой экономикой. Среди приоритетов — противодействие незаконному обороту сигарет, схемам с НДС и использованию индивидуальных предпринимателей для уклонения от уплаты налогов.

Об этом глава правительства заявил на Киевском международном экономическом форуме, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в понедельник, 26 октября.

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Корецкий о контрабанде под видом гуманитарной помощи

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, правительство уделяет внимание нескольким направлениям, в частности незаконному обороту сигарет, в том числе электронных, схемам с НДС и использованию большого количества индивидуальных предпринимателей для уклонения от уплаты налогов.

Отдельно Корецкий подчеркнул масштабы контрабанды под видом гуманитарной помощи. Он отметил, что правительство уже внедряет конкретные меры для противодействия таким схемам.

"А контрабанда через схемы гуманитарной помощи, об этом все знают, достигла огромных миллиардных объемов. Также сейчас мы принимаем конкретные меры", — отметил Корецкий.

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Премьер добавил, что правительство уже обсудило возможные решения с Бюро экономической безопасности, правоохранительными органами и народными депутатами. По его словам, цель — создать одинаковые правила для всего бизнеса и сократить масштабы теневой экономики.

Новини.LIVE сообщали, что заместитель министра экономики Дарья Марчак заявила, что развитие сферы ухода может создавать рабочие места даже в небольших населенных пунктах. Доступность услуг по уходу также поможет женщинам возвращаться на работу после рождения ребенка. Кроме того, 58% женщин в декрете хотели бы сменить работу, поэтому важно развивать программы профессиональной переподготовки и помощи в трудоустройстве.

Новини.LIVE писали, что народный депутат Руслан Горбенко призвал правительство предоставить бизнесу четкие прогнозы в сфере безопасности и адресную финансовую поддержку для защиты инфраструктуры и релокации. Он предлагает направить программу кредитования "5-7-9%" в первую очередь на нужды предприятий, которые переезжают или инвестируют в защитные сооружения. Также депутат подчеркнул необходимость изменить правила страхования военных рисков, ведь бизнес до сих пор ждет обновления соответствующих правительственных решений.