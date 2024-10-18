В Ковеле мужчина блокировал здание ТЦК, суд вынес решение

Столкновения жителей Ковеля с работниками ТЦК и полицией. Фото: Судебно-юридическая газета в Украине

На Волыни Петр Арсенюк участвовал в столкновениях с сотрудниками полиции и территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ковеле. Суд признал мужчину виновным в грубом нарушении общественного порядка и оштрафовал на 34 тысяч гривен.

Об этом говорится в Реестре судебных решений.

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Детали дела

Суду стало известно, что обвиняемый участвовал в столкновениях с полицией и ТЦК в Ковеле 3 августа. Тогда десятки людей пришли в здание ТЦК и потребовали отпустить троих мужчин.

В частности, Петр Арсенюк вместе с другими участниками толпы нецензурно высказывался по поводу сотрудников полиции и ТЦК. Также он угрожал им.

Кроме этого, обвиняемый блокировал проезжую часть, опрокинув улицу своим автомобилем.

Впоследствии, как говорится в материалах дела, Петр Арсенюк, несмотря на попытки полиции остановить его, перелез через металлический шлагбаум, который использовали правоохранители. Обвиняемый толкал сотрудников полиции и ТЦК.

Что решил суд

В ходе судебных заседаний Петр Арсенюк полностью признал свою вину. По его словам, он прибег к насилию, потому что сотрудник ТЦК угрожал пистолетом женщине.

Отметим, что полицейские Ковеля предоставили обвиняемому негативную характеристику. В частности, в делах говорится, что Петр Арсенюк неоднократно судим.

Судья Владимир Губарь признал Петра Арсенюка виновным в организации группового нарушения общественного порядка и обязал уплатить штраф в размере 34 тысяч гривен.

Приговор можно оспорить в Волынском апелляционном суде.

Напомним, на Волыни мужчина, больной гепатитом, проигнорировал боевую повестку от ТЦК. Суд приговорил его к тюремному сроку.

Также мы сообщали, что во Львове приговорили к лишению свободы военнослужащего. Боец трижды самовольно покидал воинскую часть. Последний его побег длился почти два месяца.