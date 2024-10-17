Мобілізація в Україні — хворий на гепатит відмовився від бойової повістки і отримав вирок суду

Засідання суду. Ілюстративне фото: Господарський суд Одеської області

У Ратному на Волині чоловік проігнорував бойову повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК). Він визнав свою провину.

Про це пише Zaxid.net з посиланням на Реєстр судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби в Збройних силах України. Він отримав бойову повістку, але у визначений день так і не прибув до ТЦК.

На суді фігурант справи визнав свою провину та пояснив, що не з’явився до ТЦК через страх перед службою в ЗСУ та запізнення на автобус. Він також додав, що з початку 2000-х хворіє на хронічний гепатит, однак лікування не проходить через відсутність грошей. Попри це, він не оскаржував рішення ВЛК про свою придатність до військової служби.

Суд встановив, що у чоловіка дійсно діагностовано хронічний персистуючий гепатит у стадії ремісії, а це не є підставою для відстрочки від мобілізації.

Рішення суду

Дослідивши матеріали справи суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що чоловік, який мав статус внутрішньо переміщенної особи, відмовився від мобілізації. За вчинене порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Також ми повідомляли, що у Львові засудили до позбавлення волі військовослужбовця. Боєць тричі самовільно залишав військову частину. Остання його втеча тривала майже два місяці.