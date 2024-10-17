Мобилизация в Украине — больной гепатитом отказался от боевой повестки и получил приговор суда

Заседание суда. Иллюстративное фото: Хозяйственный суд Одесской области

В Ратном на Волыни мужчина проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК). Он признал свою вину.

Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на Реестр судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к службе в Вооруженных силах Украины. Он получил боевую повестку, но в определенный день так и не прибыл в ТЦК.

На суде фигурант дела признал свою вину и объяснил, что не явился в ТЦК из-за страха перед службой в ВСУ и опоздания на автобус. Он также добавил, что с начала 2000-х болеет хроническим гепатитом, однако лечение не проходит из-за отсутствия денег. Несмотря на это, он не оспаривал решение ВВК о своей пригодности к военной службе.

Суд установил, что у мужчины действительно диагностирован хронический персистирующий гепатит в стадии ремиссии, что не является основанием для отсрочки от мобилизации.

Решение суда

Исследовав материалы дела, суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что мужчина, имевший статус внутренне перемещенного лица, отказался от мобилизации. За совершенное нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Также мы сообщали, что во Львове приговорили к лишению свободы военнослужащего. Боец трижды самовольно покидал воинскую часть. Последний его побег длился почти два месяца.