Як суд покарав жителя Кіровоградської області за передачу росіянці даних про військову техніку

Зала суду. Фото ілюстративне: zib.com.ua

Житель міста Олександрії Кіровоградської області виправдовував збройну агресію РФ і передавав ворогу дані про переміщення української військової техніки. За вчинене колаборанта притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у телефоні обвинуваченого виявили листування із жителькою міста Чудова Новгородскої області. Чоловік повідомляв росіянці про переміщення через Олександрію українських танків і бойових машин піхоти, рух техніки залізницею, геолокації місцевого аеродрому, електропідстанції та вулиць. Загалом він надіслав 30 повідомлень такого змісту.

Також, за даними слідства, порушник у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" виправдовував дії РФ, називав Україну фашистською країною та закликав українців отямитися й домовитися з Росією, зазначаючи, що інакше "всім кінець".

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, розкаявся, заявив, що засуджує агресію Росію проти України та перерахував 25 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Ці дії суд визнав пом'якшувальними обставинами.

За даними слідства, росіянка, яку фігурант інформував про українську військову техніку, не мала жодного відношення до спецслужб, військових органів і поліції, тож передача їй даних не призвела до тяжких наслідків.

Чоловіка засудили до п'яти років умовного позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки. Також йому повернули телефон, з якого велося листування з росіянкою.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок директору севастопольського дельфінарію "Немо". Згідно із судовими матеріалами, обвинувачений після окупації Криму співпрацював із незаконними органами влади. Його засудили до сплати штрафу.

Також ми повідомляли, що житель Балаклії Харківської області під час окупації міста співпрацював із росіянами, виконуючи обов'язки лісничого та забезпечуючи загарбників деревиною. Колаборанту призначили покарання у вигляді ув'язнення, конфіскації майна та позбавлення права обіймати посади, що пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.