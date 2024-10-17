Как суд наказал жителя Кировоградской области за передачу россиянке данных о военной технике

Зал суда. Фото иллюстративное: zib.com.ua

Житель города Александрии Кировоградской области оправдывал вооруженную агрессию РФ и передавал врагу данные о перемещении украинской военной техники. За совершенное коллаборанта привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в телефоне обвиняемого обнаружили переписку с жительницей города Чудово Новгородской области. Мужчина сообщал россиянке о перемещении через Александрию украинских танков и боевых машин пехоты, движении техники по железной дороге, геолокациях местного аэродрома, электроподстанции и улиц. В общей сложности он отправил 30 сообщений такого содержания.

Также, по данным следствия, нарушитель в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" оправдывал действия РФ, называл Украину фашистской страной и призвал украинцев прийти в себя и договориться с Россией, отмечая, что иначе "всем конец".

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, раскаялся, заявил, что осуждает агрессию Россию против Украины и перечислил 25 тысяч гривен в поддержку ВСУ. Эти действия суд признал смягчающими обстоятельствами.

По данным следствия, россиянка, которую фигурант информировал об украинской военной технике, не имела никакого отношения к спецслужбам, военным органам и полиции, поэтому передача ей данных не привела к тяжелым последствиям.

Мужчину приговорили к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком в три года. Также ему вернули телефон, с которого велась переписка с россиянкой.

Напомним, в Одессе вынесли приговор директору севастопольского дельфинария "Немо". Согласно судебным материалам, обвиняемый после оккупации Крыма сотрудничал с незаконными органами власти. Его приговорили к уплате штрафа.

Также мы сообщали, что житель Балаклеи Харьковской области во время оккупации города сотрудничал с россиянами, исполняя обязанности лесничего и снабжая захватчиков древесиной. Коллаборанту назначили наказание в виде заключения, конфискации имущества и лишения права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.