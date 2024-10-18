В Києві судили чоловіка, який повідомляв дані про місцеперебування військових ЗСУ

Шевченківський районний суд міста Києва. Фото: Судова влада України

Шевченківський районний суд Києва затвердив угоду про визнання вини у справі щодо незаконного поширення інформації про розташування українських військових і техніки. Його засудили до 10 років ув’язнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Мешканець Донецька, з проросійськими поглядами, в період з 17 грудня 2023 року до 23 лютого 2024-го передавав через Telegram військові дані куратору ворожої агентурної мережі, організованої за вказівкою співробітника ФСБ РФ, старшого оперативника групи "Донецьк".

У вироку наведено декілька прикладів його протиправної діяльності:

17 грудня 2023 року він передав координати кораблів ВМС України у порту Миколаєва;

29 грудня повідомив про наслідки обстрілу ТРЦ у Дніпрі, позначивши місця ураження;

10 січня 2024 року надав дані про військових поблизу Хмельницького та рух колони техніки;

5 лютого інформував про переміщення техніки по трасі Запоріжжя-Дніпро, розташування мобільних груп ППО на трасі Кривий Ріг-Миколаїв і місцезнаходження трьох військових кораблів;

11 лютого передав фото військового корабля в порту Одеси;

також повідомив про рух бензовозів із Дніпра у бік Павлограда.

20 березня 2024 року його затримали, оголосили підозру в державній зраді та взяли під варту.

Суд без додаткового дослідження доказів затвердив угоду про визнання вини, оскільки обвинувачений не заперечував обставини справи. Він визнав провину, співпрацював зі слідством і надав викривальні свідчення щодо іншого підозрюваного, а також зобов’язався продовжити співпрацю з СБУ в подальшому розслідуванні.

Рішення суду

Чоловіка засудили до 10 років ув’язнення. Його справа виділена в окреме провадження через зв'язок із Юрієм Медведюком, колишнім військовим МВС, якого підозрюють у керуванні агентурною мережею та передачі даних ФСБ РФ. Розслідування щодо Медведюка триває заочно.

Нагадаємо, на Волині чоловік, хворий на гепатит, проігнорував бойову повістку від ТЦК. Суд присудив йому тюремний термін.

Також ми повідомляли, що у Львові засудили до позбавлення волі військовослужбовця. Боєць тричі самовільно залишав військову частину. Остання його втеча тривала майже два місяці.