В Киеве судили мужчину, который сообщал данные о местонахождении военных ВСУ

Шевченковский районный суд Киева. Фото: Судебная власть Украины

Шевченковский районный суд Киева утвердил соглашение о признании вины по делу о незаконном распространении информации о расположении украинских военных и техники. Его приговорили к 10 годам заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Житель Донецка, с пророссийскими взглядами, в период с 17 декабря 2023 года по 23 февраля 2024-го передавал через Telegram военные данные куратору вражеской агентурной сети, организованной по указанию сотрудника ФСБ РФ, старшего оперативника группы "Донецк".

В приговоре приведено несколько примеров его противоправной деятельности:

17 декабря 2023 он передал координаты кораблей ВМС Украины в порту Николаева;

29 декабря сообщил о последствиях обстрела ТРЦ в Днепре, указав места поражения;

10 января 2024 предоставил данные о военных вблизи Хмельницкого и движении колонны техники;

5 февраля информировал о перемещении техники по трассе Запорожье-Днепр, расположении мобильных групп ПВО на трассе Кривой Рог-Николаев и местонахождении трех военных кораблей;

11 февраля передал фото военного корабля в порту Одессы;

также сообщил о движении бензовозов из Днепра в сторону Павлограда.

20 марта 2024 года его задержали, объявили подозрение в государственной измене и заключили под стражу.

Суд без дополнительного исследования доказательств утвердил соглашение о признании вины, поскольку обвиняемый не отрицал обстоятельства дела. Он признал вину, сотрудничал со следствием и предоставил обличительные показания по другому подозреваемому, а также обязался продолжить сотрудничество с СБУ в дальнейшем расследовании.

Решение суда

Мужчину приговорили к 10 годам заключения. Его дело выделено в отдельное производство из-за связи с Юрием Медведюком, бывшим военным МВД, подозреваемым в управлении агентурной сетью и передаче данных ФСБ РФ. Расследование по Медведюку продолжается заочно.

Напомним, на Волыни мужчина, больной гепатитом, проигнорировал боевую повестку от ТЦК. Суд приговорил его к тюремному сроку.

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