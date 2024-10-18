У Ковелі чоловік блокував будівлю ТЦК, суд виніс рішення

Сутички мешканців Ковеля з працівниками ТЦК та поліцією. Фото: Судово-юридична газета в Україні

На Волині Петро Арсенюк брав участь сутичках зі співробітникам поліції і територіального центру комплектування та соціальнох підтримки у Ковелі. Суд визнав чоловіка винним у грубому порушенні громадського порядку й оштрафував на 34 тисячі гривень.

Про це йдеться у Реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суду стало відомо, що обвинувачений брав участь сутичках з поліцією і ТЦК у Ковелі 3 серпня. Тоді десятки людей прийшли до будівлі ТЦК й вимагали відпустити трьох чоловіків.

Зокрема, Петро Арсенюк разом з іншими учасниками натовпу нецензурно висловлювався щодо співробітників поліції та ТЦК. Також він погрожував їм.

Окрім цього, обвинувачений блокував проїзну частину, перекивши вулицю своїм автомобілем.

Згодом, як йдеться в матеріалах справи, Петро Арсенюк, попри намагання поліції зупинити його, переліз через металевий шлагбаум, яких використовували правоохоронці. Обвинувачений штовхав працівників поліції й ТЦК.

Що вирішив суд

Під час судових засідань Петро Арсенюк повністю визнав свою провину. За його словами, він вдався до насилля, бо співробітник ТЦК погрожував пістолетом жінці.

Зазначимо, що ковельські поліцейські надали обвинуваченому негативну характеристику. Зокрема, у матеріалах справи йдеться, що Петро Арсенюк неодноразово судимий.

Суддя Володимир Губар визнав Петра Арсенюка винним в організації групового порушення громадського порядку і зобов'язав сплатити штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

Вирок можна оскаржити у Волинському апеляційному суді.

Нагадаємо, на Волині чоловік, хворий на гепатит, проігнорував бойову повістку від ТЦК. Суд присудив йому тюремний термін.

Також ми повідомляли, що у Львові засудили до позбавлення волі військовослужбовця. Боєць тричі самовільно залишав військову частину. Остання його втеча тривала майже два місяці.