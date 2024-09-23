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На восстановление энергетики Украины собрали большую сумму, — Блинкен

23 сентября 2024 22:20
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Блинкен рассказал, что за два года на восстановление энергетики Украины собрали $4 млрд
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

За два года на восстановление энергетической инфраструктуры Украины было собрано четыре миллиарда долларов. К сбору присоединились страны G7 вместе с другими международными партнерами.

Об этом в понедельник, 23 сентября, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время министерского заседания в Нью-Йорке, посвященного поддержке энергосектора Украины, пишет Укринформ.

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Блинкен отметил, что с начала полномасштабного вторжения России страны G7 и другие партнеры активно работали над мобилизацией финансовых ресурсов для обеспечения энергоснабжения в Украине и поддержки восстановления энергетических мощностей.

Он подчеркнул, что только за последние два года было собрано более $4 миллиардов на эти нужды, и процесс продолжается.

В частности, Германия, Нидерланды и другие страны объявили о новых взносах, а США летом дополнительно выделили $500 миллионов, а в августе еще $300 миллионов, увеличив свой общий взнос до $1,8 миллиарда.

Блинкен подчеркнул, что эти средства важны, но главное, чтобы они были эффективно реализованы для решения неотложных практических потребностей, особенно перед сложной зимой.

Госсекретарь также отметил, что российский президент Владимир Путин пытается использовать энергетику как оружие против Украины, превращая холод и отсутствие энергии в инструмент давления.

"Мы знаем, что предстоящая зима будет сложной, поэтому наши страны каждый день работают вместе, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы пережить зиму", — подытожил он.

Ранее во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит кредит в 35 млрд евро. Назначение — поддержка украинской энергетики накануне зимы.

Также мы писали, что с марта по август 2024 года российские войска совершили девять атак на энергетическую систему Украины. С наступлением зимы страна столкнется со значительным дефицитом электроэнергии — света может не быть от 4 до 18 часов в сутки.

США Энтони Блинкен G7 сфера энергетики ЕС энергетика

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