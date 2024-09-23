Блінкен розповів, що за два роки на відновлення енергетики України зібрали $4 млрд

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

За два роки на відновлення енергетичної інфраструктури України було зібрано 4 мільярди доларів. До збору долучилися країни G7 разом з іншими міжнародними партнерами.

Про це у понеділок, 23 вересня, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час міністерського засідання у Нью-Йорку, яке було присвячене підтримці енергосектору України, пише Укрінформ.

Читайте також:

Відновлення енергетичної інфраструктури України

Блінкен зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення країни G7 та інші партнери активно працювали над мобілізацією фінансових ресурсів для того, щоб забезпечити енергопостачання в Україні та підтримати відновлення енергетичних потужностей.

Він підкреслив, що лише за останні два роки було зібрано понад $4 мільярди на ці потреби, і процес продовжується.

Зокрема, Німеччина, Нідерланди та інші країни оголосили про нові внески, а США цього літа додатково виділили $500 мільйонів, а в серпні ще $300 мільйонів, збільшивши свій загальний внесок до $1,8 мільярда.

Блінкен підкреслив, що ці кошти є важливими, але головне, щоб вони були ефективно реалізовані для вирішення нагальних практичних потреб, особливо перед складною зимою.

Держсекретар також зазначив, що російський президент Володимир Путін намагається використовувати енергетику як зброю проти України, перетворюючи холод та відсутність енергії на інструмент тиску.

"Ми знаємо, що майбутня зима буде складною, тому наші країни щодня працюють разом, щоби надати Україні те, що їй потрібно, аби пережити зиму", — підсумував він.

Раніше під час брифінгу із Президентом України Володимиром Зеленським голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає кредит у 35 млрд євро. Призначення — підтримка української енергетики напередодні зими.

Також ми писали, що із березня по серпень 2024 року російські війська здійснили дев'ять атак на енергетичну систему України. З настанням зими країна зіткнеться зі значним дефіцитом електроенергії — світла може не бути від 4 до 18 годин на добу.