Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На ветеранский спорт в 2027 году выделят более миллиарда гривен

На ветеранский спорт в 2027 году выделят более миллиарда гривен

Ua ru
5 октября 2026 16:33
Эксклюзив
Спорт ветеранов в 2027 году: сколько средств будет выделено
Украинские ветераны на международных спортивных соревнованиях Strong Spirit’s Games — 2026. Фото: facebook.com/mva.gov.ua

В 2027 году планируется запустить программу ветеранского спорта в полноценном формате. На ее финансирование в следующем году предусмотрено более миллиарда гривен. В настоящее время украинские защитники временно не могут принять участие в государственной программе спортивной реабилитации.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько.

Реклама

Программа ветеранского спорта получит более миллиарда гривен

По словам Руслана Приходько, возможность присоединиться к программе пока ограничена из-за исчерпания годового бюджета. Кабинет Министров принял решение направить все резервы на оборону.

В то же время с января 2027 года программу планируют запустить в полноценном формате. Приходько отметил, что со следующего года она станет полноценной услугой. Премьер-министр Украины одобрил включение этого направления в законопроект о Государственном бюджете на 2027 год.

"Уже с января мы запустим программу в полноценном формате. Со следующего года это уже будет полноценная услуга. Премьер-министр Украины одобрил включение данного направления в законопроект о Государственном бюджете на 2027 год.

Читайте также:

Мы уже заложили 1,2 миллиарда на следующий год, ну и, собственно, будем работать совместно с народными депутатами для того, чтобы эта услуга максимально реализовывалась, а расходы были подтверждены и закреплены в следующем году", — подчеркнул заместитель министра по делам ветеранов.

В то же время Приходько добавил, что до конца текущего года чиновники также планируют договориться с владельцами спортивной инфраструктуры. Речь идет о партнерских соглашениях, которые должны обеспечить ветеранам беспрепятственный доступ к спортзалам.

Новини.LIVE сообщали, что до конца 2026 года в Верховной Раде планируют зарегистрировать закон о гарантиях для ветеранов. Документ должен стать основой для будущего кодифицированного акта, который объединит ряд действующих законов. В настоящее время над законопроектом ведется нормативно-правовая работа, а также ведется взаимодействие с другими министерствами по вопросам цифровизации.

Новини.LIVE также писали, что в Украине планируют ввести юридическую ответственность за некачественное оказание услуг ветеранам. Власти готовят ветеранский кодекс с четкими стандартами обслуживания и санкциями за их нарушение. Кроме того, каждая норма, касающаяся прав ветеранов, должна иметь понятный механизм реализации и соответствующее бюджетное обеспечение.

госбюджет спорт ветераны Минветеранов украинские военные
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации