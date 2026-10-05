Спорт ветеранов в 2027 году: сколько средств будет выделено

Украинские ветераны на международных спортивных соревнованиях Strong Spirit’s Games — 2026. Фото: facebook.com/mva.gov.ua

В 2027 году планируется запустить программу ветеранского спорта в полноценном формате. На ее финансирование в следующем году предусмотрено более миллиарда гривен. В настоящее время украинские защитники временно не могут принять участие в государственной программе спортивной реабилитации.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько.

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Программа ветеранского спорта получит более миллиарда гривен

По словам Руслана Приходько, возможность присоединиться к программе пока ограничена из-за исчерпания годового бюджета. Кабинет Министров принял решение направить все резервы на оборону.

В то же время с января 2027 года программу планируют запустить в полноценном формате. Приходько отметил, что со следующего года она станет полноценной услугой. Премьер-министр Украины одобрил включение этого направления в законопроект о Государственном бюджете на 2027 год.

"Уже с января мы запустим программу в полноценном формате. Со следующего года это уже будет полноценная услуга. Премьер-министр Украины одобрил включение данного направления в законопроект о Государственном бюджете на 2027 год.

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Мы уже заложили 1,2 миллиарда на следующий год, ну и, собственно, будем работать совместно с народными депутатами для того, чтобы эта услуга максимально реализовывалась, а расходы были подтверждены и закреплены в следующем году", — подчеркнул заместитель министра по делам ветеранов.

В то же время Приходько добавил, что до конца текущего года чиновники также планируют договориться с владельцами спортивной инфраструктуры. Речь идет о партнерских соглашениях, которые должны обеспечить ветеранам беспрепятственный доступ к спортзалам.

Новини.LIVE сообщали, что до конца 2026 года в Верховной Раде планируют зарегистрировать закон о гарантиях для ветеранов. Документ должен стать основой для будущего кодифицированного акта, который объединит ряд действующих законов. В настоящее время над законопроектом ведется нормативно-правовая работа, а также ведется взаимодействие с другими министерствами по вопросам цифровизации.

Новини.LIVE также писали, что в Украине планируют ввести юридическую ответственность за некачественное оказание услуг ветеранам. Власти готовят ветеранский кодекс с четкими стандартами обслуживания и санкциями за их нарушение. Кроме того, каждая норма, касающаяся прав ветеранов, должна иметь понятный механизм реализации и соответствующее бюджетное обеспечение.