Ветеранський спорт у 2027 році: скільки грошей закладуть

Українські ветерани на міжнародних спортивних змаганнях Strong Spirit’s Games — 2026. Фото: facebook.com/mva.gov.ua

У 2027 році програму ветеранського спорту планують запустити у повноцінному форматі. На її фінансування наступного року передбачено понад мільярд гривень. Наразі українські захисники тимчасово не можуть долучитися до державної програми спортивної реабілітації.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько.

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Програма ветеранського спорту отримає понад мільярд гривень

За словами Руслана Приходька, можливість долучитися до програми наразі обмежена через вичерпання річного бюджету. Кабінет Міністрів ухвалив рішення спрямувати всі резерви на оборону.

Водночас із січня 2027 року програму планують запустити у повноцінному форматі. Приходько зазначив, що з наступного року вона стане повноцінною послугою. Прем'єр-міністр України погодив включення цього напрямку до законопроєкту про Державний бюджет на 2027 рік.

"Вже з січня ми запустимо програму в повноцінному форматі. З наступного року це вже буде повноцінна послуга. Прем'єр-міністром України було погоджено включеність даного напрямку в законопроєкт про Державний бюджет на 2027 рік.

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Ми передбачили вже 1,2 мільярда на наступний рік, ну і, власне, будемо працювати спільно з народними депутатами для того, щоб ця послуга максимально реалізовувалася і видатки були підтверджені й закріплені в наступному році", — наголосив заступник міністра у справах ветеранів.

Водночас Приходько додав, що до кінця поточного року посадовці також планують домовитися з власниками спортивної інфраструктури. Йдеться про партнерські домовленості, які мають забезпечити ветеранам безперервний доступ до спортзалів.

Новини.LIVE інформували, що до кінця 2026 року у Верховній Раді планують зареєструвати закон про гарантії для ветеранів. Документ має стати основою для майбутнього кодифікованого акта, який об’єднає низку чинних законів. Наразі над законопроєктом триває нормативно-правова робота та робота з іншими міністерствами щодо цифровізації.

Новини.LIVE також писали, що в Україні планують запровадити юридичну відповідальність за неякісне надання послуг ветеранам. Влада готує ветеранський кодекс із чіткими стандартами сервісу та санкціями за їх порушення. Також кожна норма щодо прав ветеранів має мати зрозумілий механізм реалізації та відповідне бюджетне забезпечення.