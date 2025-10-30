В ночь на 30 октября Россия атаковала 705 целями — большинство уничтожено

Военнослужащий мобильной огневой группы ВСУ. Фото: ПС ВСУ

Украина отразила очередную массированную воздушную атаку России в ночь на 30 октября. По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры, использовав сотни дронов-камикадзе, ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

В течение ночи украинские радиотехнические войска зафиксировали 705 средств воздушного нападения - 52 ракеты, из которых 9 были баллистическими, и 653 беспилотника различных типов, преимущественно Shahed. Атака осуществлялась с территорий России - из Курской, Воронежской, Саратовской, Ростовской, Нижегородской областей, а также из временно оккупированного Крыма и акватории Черного моря.

Россия применила широкий спектр вооружений:

653 ударных дронов типа Shahed и "Гербера";

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

8 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатые ракеты Искандер-К;

30 крылатых ракет Х-101;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

1 ракета Х-31П.

Отражение атаки осуществляли подразделения авиации, зенитные ракетные войска, силы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы противодействия беспилотникам.

По состоянию на 11:30 ПВО ВСУ уничтожила или подавила 623 воздушные цели, в частности:

592 дрона типа Shahed и другие БпЛА;

7 крылатых ракет "Калибр";

1 крылатую ракету Искандер-К;

21 ракету Х-101;

2 управляемые ракеты Х-59/69.

Статистика сбитых целей 30 октября. Фото: ПС ВСУ

Несмотря на успешную работу сил ПВО, зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 беспилотников в разных регионах страны. Обломки сбитых аппаратов падали на 19 локациях, что привело к повреждениям гражданской инфраструктуры.

Сейчас уточняются данные о трех вражеских ракетах, которые были потеряны с радаров — места их падения и последствия выясняются.

Напомним, на российский массированный обстрел Украины отреагировал Владимир Зеленский. Президент сказал, какие объекты стали мишенью России. Также ранее глава государства заявлял, что российские "Шахеды" стало труднее сбивать из-за баллистики.

Тем временем в ДТЭК заявили, что несколько теплоэлектростанций получили серьезные повреждения.